本日の予定【発言・イベント】
7:30 ミランFRB理事、FRBバランスシートについて講演（質疑応答あり）
8:00 ジェファーソンFRB副議長、米経済について講演
8:10 バーFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）
10:30 中国工業企業利益（2月）
18:00 ECBユーロ圏消費者インフレ期待（2月）
28日0:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
0:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、マクロ経済金融政策会議開会挨拶
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、マクロ経済金融政策会議出席（質疑応答あり）
1:00 シュナーベルECB理事、イベント講演
ユーロ圏財務相会合
29日（日）
英欧市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）
※予定は変更することがあります
8:00 ジェファーソンFRB副議長、米経済について講演
8:10 バーFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）
10:30 中国工業企業利益（2月）
18:00 ECBユーロ圏消費者インフレ期待（2月）
28日0:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
0:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、マクロ経済金融政策会議開会挨拶
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、マクロ経済金融政策会議出席（質疑応答あり）
1:00 シュナーベルECB理事、イベント講演
ユーロ圏財務相会合
29日（日）
英欧市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）
※予定は変更することがあります