映画『プラダを着た悪魔2』の5月1日（金）日米同時公開に先駆け、日本テレビ系「金曜ロードショー」では1週前の4月24日（金）よる9時〜10時54分に、前作『プラダを着た悪魔』を放送。ちょうど20年前の2006年に公開、“働く女性のバイブル”と呼ばれ、時代を席巻した伝説的作品だ。

主人公であるファッション誌の新人アシスタント・アンドレア役は、当時23歳のアン・ハサウェイ。本作が出世作となり、ハリウッド・スターの階段を駆け上がっていった。“プラダを着た悪魔”こと敏腕編集長・ミランダ役は、アカデミー賞を三度受賞、俳優としては最多の21回ノミネートを誇る希代の名優、メリル・ストリープ。

全世界で興行収入約3.27億ドル（約500億円）の大ヒットを記録。元々はジャーナリスト志望で着るものにも無頓着だった主人公・アンドレアが、意に反してファッション誌で働くことになり、悪魔のような最悪の上司の下でくじけながらもひたむきに頑張る姿は、特に働く女性たちから熱狂的支持を受け、大きな共感を呼んだ。

原作は、世界的ファッション誌『ヴォーグ』で実際に編集長の助手を務めた経験のあるローレン・ワイズバーガー。自らの体験をもとに描かれた小説は2003年のベストセラーとなり、日本を含む多くの言語に翻訳され何百万人もの女性たちから熱い支持を集めた。監督は新作『プラダを着た悪魔2』でもメガホンをとるデイビッド・フランケル。本作を見れば、翌週公開の新作がより楽しめること間違いなし！

今回は、鬼編集長・ミランダ役のメリル・ストリープの声を夏木マリが務める、貴重な“金曜ロードショー・オリジナル吹替版”で放送する。

【作品情報】

◆監督：デイビッド・フランケル ◆製作：ウェンディ・フィネルマン

◆脚本：アライン・B・マッケンナ ◆原作：ローレン・ワイズバーガー

◆衣装：パトリシア・フィールド

◆出演（）内は日本語吹替

ミランダ・プリーストリー：メリル・ストリープ（夏木マリ）

アンドレア・サックス：アン・ハサウェイ（小林沙苗）

エミリー・チャールトン：エミリー・ブラント（松谷彼哉）

ナイジェル：スタンリー・トゥッチ（岩崎ひろし）

◆ストーリー

舞台は華やかなファッション業界――。働く女性たちへ贈るゴージャス＆ユーモラスなサクセスストーリー！大学を卒業し、ジャーナリストをめざしてNYにやってきたアンディ。オシャレに興味のない彼女が、世界中の女性たちが死ぬほど憧れる仕事を手にしてしまった！それは一流ファッション誌“ランウェイ”のカリスマ編集長ミランダ・プリーストリーのアシスタント。しかし、それは今まで何人もの犠牲者を出してきた恐怖のポストだった！ミランダの要求は、悪魔的にハイレベル。朝から晩まで鳴り続けるケイタイと横暴な命令の数々、その上「センス、ゼロ！！」と酷評され、アンディはこの業界が努力とやる気だけでは闘えないことを思い知らされる。キャリアのためとはいえ、私生活はめちゃめちゃ。カレの誕生日は祝えないし、友達にも愛想をつかされる。この会社で、このままでいいの？私って、本当は何をしたいんだっけ？

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