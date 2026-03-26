りのん（多田梨音）ときんご（内田金吾）が3月26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された、大型イベント「青春祭2026 by今日、好きになりました。」に出演。大人気カップル2人の姿に会場は大歓声に包まれた。

【映像】ステージでもラブラブ！“きんりのカップル”（1時間10分頃〜）

2025年配信『今日好き』の「夏休み編2025」でカップルとなったりのんときんご。以降、“きんりのカップル”としてティーンを中心に人気を博し、「東京ガールズコレクション（TGC）」などの大型ファッションイベントに出演し、2人でランウェイを歩くと、大歓声が起こるカップルだ。

りのんときんごが制服姿に身を包み、ステージに登場すると、会場は“待ってました”と言わんばかりに大歓声に包まれた。りのんがきんごに寄り添うと、きんごはヤンチャさ全開にポーズを決めて、さらに会場を沸かせた。

その姿にABEMAのコメント欄も大盛り上がり。「きんりのえぐ」「かわいー」「えぐい」「最高」「きんりのオーラえぐ」「きんりの可愛い！！」などの反響が寄せられていた。

「青春祭2026」は、4月から新たに始まる新生活や新学期の“前夜祭”とし、今まで共に過ごした仲間との別れやこれから始まる新たな出会いに期待を抱く、すべての若者たちとひとつの思い出を同じ空間でつくる『今日好き』の大型イベント。2024年から年に一度イベントを開催しており、毎回チケットは即完売している。

