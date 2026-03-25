ベネディクト・カンバーバッチ主演『フェザーズ　その家に巣食うもの』本編映像＆入場者プレゼント解禁

『SHERLOCK／シャーロック』シリーズなどで人気のベネディクト・カンバーバッチが主演・プロデューサーを務める最新作『フェザーズ その家に巣食うもの』（原題：The Thing with Feathers）が、3月27日（金）より、新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国公開。

この度、新たな本編映像が解禁！ さらにグラフィックデザイナーの大島依提亜によるオルタナティブポスター解禁＆入場者プレゼントの配布も決定した。

“クロウ”との歪な関係性が浮かび上がる

この度解禁となったのは、ベネディクト・カンバーバッチ演じるコミックアーティストの父と、“クロウ”の歪な関係性が浮かび上がる本編映像。ペンを片手に机に向かい、「さあ来い 好きにしろ」と吐き捨てる父に対し、“クロウ”は「いや 私は最善を尽くす」と、意味深な一言。そして、「私のために描け」と続けた後、「気をつけろ 私より厄介な奴らがいる はるかにな」と、さらなる邪悪な存在を予感させる不吉な言葉を投げかける。

【本編映像】

https://youtu.be/f8AfFPFIWwA?si=AjTB2HlUzMY9ESb7

しぶしぶと筆を走らせる父。しかし、“クロウ”は容赦なくその表現を切り捨てる。「違う クソみたいな絵だ まるでベトリアーノだ」取り繕うのではなく、真の苦悩をさらけ出せ――そう言わんばかりに父を追い詰めるその影。果たして、父を執拗に弄ぶ“クロウ”の真の目的は何なのか。深まる謎の結末をぜひ見届けてほしい。

オルタナティブポスターを手がけたのは、様々な映画のグラフィックや書籍のデザインを手がけ、高い人気を誇るグラフィックデザイナーの大島依提亜。カンバーバッチの揺らぐ面持ちが、枝に止まるカラスのシルエットに溶け込む印象的なビジュアルとなっている。その傍らには、枝に腰かける“クロウ”の小さなシルエットも。父と“クロウ”、その奇妙な関係性を静かに暗示するようなデザインだ。

【オルタナティブポスター】



このたび、入場者プレゼントとして、このビジュアルを使用したポストカードの配布も決定。独創的なアートワークが手元に残る貴重な機会。ぜひ劇場で手に入れてほしい。

※全国の上映劇場にて、3月27日（金）より配布予定。無くなり次第終了。

※ご入場お一人様につき1部のお渡し。

※実施劇場につきましては、各劇場へお問い合わせください。

【入場者プレゼント】



（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.