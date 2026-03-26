存在感を高める新グリルと専用装備

ホンダ車向けの用品開発などを手掛けるホンダアクセスは、2026年3月27日より、一部改良が施されたホンダのSUV「ZR-V」向けの純正アクセサリーを全国のホンダカーズにて発売しました。

今回のアクセサリー展開は、どのような特徴を備えているのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが新型「ZR-V」です！（30枚以上）

ZR-Vは、同社の「シビック」を土台として開発されたSUVです。2022年に登場し、SUV特有の利便性とセダンのような上質な走りを両立させているのが特徴です。

「異彩（いさい）」というキーワードのもと、既存の枠にとらわれないデザインが追求されました。

2026年3月26日に発表された一部改良では、パワートレインが2モーターハイブリッドの「e：HEV」に一本化されたほか、最新のデジタル機能として「Google 搭載 Honda CONNECT ディスプレイ」が採用されるなど、商品力が向上しています。

また、アクティブな印象を強めた特別仕様車「e：HEV Z CROSS TOURING（クロスツーリング）」が新たに設定されました。

この改良に合わせて登場した純正アクセサリーでは、2022年のデビュー時から継続して展開されている「Premium Style（プレミアム スタイル）」に新アイテムが追加されています。

今回のラインナップにおける最大の注目点は、プレミアム スタイルに新たに追加された「フロントグリル」です。

このグリルは横基調のデザインを採用しており、フロントフェイスのワイド感を強調することで、SUVらしい力強さと上質さを演出。

カラーには「ダスクグレー・メタリック」と「ベルリナブラック」のツートーンが用いられ、コントラストの効いたデザインがZR-Vの洗練されたスタイリングをより際立たせています。

また、新設定された特別仕様車「クロスツーリング」専用のアイテムとして「ボディーサイドモール」が用意されました。

ブラックのカラーを採用したこのモールは、サイドビューに力強いアクセントを加え、同モデルが持つアクティブなキャラクターをさらに強調する役割を果たします。

インテリアや機能面においても、多彩なアクセサリーが揃っています。エントリーグレードの「e：HEV X」向けには、11.4インチの大型画面を持つ「Honda CONNECTナビ」が設定されました。

この最新ナビはApple CarPlayやAndroid Autoに対応しているほか、地図の視認性やルート検索時の使い勝手が向上しており、スマートフォンの音楽視聴ニーズにも応える仕様です。

このほか、夜間の車内を彩る「センターコンソールボックス＆ドリンクホルダーイルミネーション」や、ドア開閉に連動してZR-Vのロゴが浮かび上がる「サイドステップガーニッシュ」など、オーナーの所有欲を満たす光の演出アイテムも豊富にラインアップされています。

実用面では、最大45Wの急速充電が可能な「USB PDチャージャー」や、ワイヤレス充電器、ラゲッジの汚れを防ぐトレー類など、日常の利便性を高める装備が充実しました。

純正アクセサリーの価格（消費税込み・工賃別、以下同）は、新デザインのフロントグリルが6万500円、クロスツーリング専用のボディーサイドモールが3万8500円などとなっています。プレミアムな質感を高めるパーツから実用的な電装品まで、自分好みの一台に仕立てるための選択肢が幅広く提供されています。

なお、ZR-Vの車両本体価格は370万7000円から472万7800円となっています。上質な走りに定評のあるZR-Vに、これらの純正アクセサリーを組み合わせることで、より個性的で満足度の高いカーライフが実現されそうです。