スバル「新型オフロード車」世界初公開へ！

スバルの米国法人は、オフロード性能を高めた人気シリーズ「ウィルダネス」の次なる展開として、シリーズ初となる「ウィルダネス・ハイブリッド」を、2026年4月1日に世界初公開すると発表しました。

現在、北米市場において、「アウトバック」「フォレスター」「クロストレック」の3モデルにウィルダネス仕様が設定されており、本格的なアウトドア志向のユーザーから絶大な支持を集めています。

【画像】超カッコいい！ これがまもなく初公開される「新型スバル車」です！（30枚以上）

このシリーズの大きな特徴は、過酷な路面状況にも対応できるよう引き上げられた最低地上高や、専用にチューニングされたサスペンション、悪路での走破性を支えるオールテレーンタイヤの標準装備にあります。

さらに、ルーフレールが強化され、テントなどの重装備を載せるための積載性能が向上しているほか、内装には泥や水に強い撥水素材が採用されるなど、実用性に徹したタフな仕様が魅力となっています。

これまでガソリン車のみの展開だったウィルダネスにハイブリッドモデルが加わることで、スバルのラインナップがさらに広がることになります。

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新型ウィルダネス・ハイブリッドの詳細は、ニューヨーク国際オートショーの会場および公式WEBサイトにて公開されます。

発表の様子は米国東部時間2026年4月1日 午前10時25分（日本時間：同日午後11時25分）からライブ配信される予定です。

なお、ニューヨーク国際オートショーでは新たな電動SUVも世界初公開されることになっており、こちらの登場にも期待が高まります。