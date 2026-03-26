来日のパク・ソジュン、“美肌”の秘けつ明かす「不規則な一日を送らざるをえない環境で…」 冒頭は日本語であいさつ
韓国俳優のパク・ソジュン（37）が26日、都内で行われた「meet tree」ブランドアンバサダー就任記者発表会に登場。“美肌”の秘けつを明かした。
【全身ショット】さすがのスタイル！ホワイトジャッケットで登場したパク・ソジュン
白いジャケットを着て姿を見せたパク・ソジュン。冒頭「みなさま、こんにちは。パク・ソジュンです。よろしくお願いします」と日本語であいさつした。
発表会では司会者から「いつ見てもきれいなお肌ですが。このお肌を保つ秘けつは何か」と質問を受けた。パク・ソジュンは「欠かさずにケアを続けることが大切だと思う。特別こだわっていることがあるとすると、仕事的に非常に不規則な一日一日を送らざるをえない環境にあるので、できる限りスキンケアのルーティーンを決めて行っている。そうすることが健康、お肌にも多分役に立っている」と話した。
そのルーティーンで大事にしていることについては「クレンジングが大事だと思っている。撮影用のメイクをしなければならないので、きれいに落とすようにクレンジングを心掛けている。水分も大事だと思っていて、水分の補給に役立つものを使って、できるだけお肌が乾燥しないようにしている」と話し、“美肌”の秘けつを明かしていた。
木材メーカー・丸山木材ホールディングス（岐阜・中津川市）は森のある暮らしを届けるサステナブル・ライフスタイルブランド「meet tree（ミートトゥリー）」のブランドアンバサダーとして、パク・ソジュンを起用した。イベントには同社の丸山大知氏も出席した。
【全身ショット】さすがのスタイル！ホワイトジャッケットで登場したパク・ソジュン
白いジャケットを着て姿を見せたパク・ソジュン。冒頭「みなさま、こんにちは。パク・ソジュンです。よろしくお願いします」と日本語であいさつした。
発表会では司会者から「いつ見てもきれいなお肌ですが。このお肌を保つ秘けつは何か」と質問を受けた。パク・ソジュンは「欠かさずにケアを続けることが大切だと思う。特別こだわっていることがあるとすると、仕事的に非常に不規則な一日一日を送らざるをえない環境にあるので、できる限りスキンケアのルーティーンを決めて行っている。そうすることが健康、お肌にも多分役に立っている」と話した。
木材メーカー・丸山木材ホールディングス（岐阜・中津川市）は森のある暮らしを届けるサステナブル・ライフスタイルブランド「meet tree（ミートトゥリー）」のブランドアンバサダーとして、パク・ソジュンを起用した。イベントには同社の丸山大知氏も出席した。