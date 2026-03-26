「かわえぇぇ」子ザルのパンチくん、市川市動植物園が待望の発売開始を発表 “ドヤ顔”や“オランママ”も登場「セレクト最高」
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が25日、公式Xを更新。22日に予告した公式LINEスタンプ第4弾の発売開始を伝えた。
【動画】#がんばれパンチ SNSで話題沸騰！ぬいぐるみが母親代わりの小ザルを直撃
投稿では「先日発表させていただいた 市川市動植物園公式LINEスタンプ第4弾 発売開始しました！」と報告し、ハッシュタグ「#みなさまいつも応援ありがとうございます」を付けてファンへ感謝をつづっている。
公開されたスタンプには、パンチが母親代わりのぬいぐるみ“オランママ”を引きずりながら歩くショットに「がんばれ」とメッセージが付いたスタンプや、「ドヤァ」とパンチがドアップでカメラ目線をしたスタンプなど、愛らしく実用性のあるラインナップとなっていた。
この発表に、ファンからは「かわえぇぇぇぇ」「早速購入しました」「セレクト最高です」「待ってました〜」「やばい。めっちゃ可愛い」「使うの楽しみ」などと、歓喜の声が集まっている。
【動画】#がんばれパンチ SNSで話題沸騰！ぬいぐるみが母親代わりの小ザルを直撃
投稿では「先日発表させていただいた 市川市動植物園公式LINEスタンプ第4弾 発売開始しました！」と報告し、ハッシュタグ「#みなさまいつも応援ありがとうございます」を付けてファンへ感謝をつづっている。
この発表に、ファンからは「かわえぇぇぇぇ」「早速購入しました」「セレクト最高です」「待ってました〜」「やばい。めっちゃ可愛い」「使うの楽しみ」などと、歓喜の声が集まっている。