優里「世界が終わりました」急上昇ランキング1位 嵐&BTSが複数ランクイン【オリコンランキング】
優里「世界が終わりました」が、3月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率50.5%を記録し、1位を獲得した。
【動画】優里「世界が終わりました」Lyric Music Video (ショート ver.)
本作は、俳優・竹内涼真が主演、井上真央がヒロインを務めたドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）の主題歌としてリリース。切ないヒューマンラブミステリーとなっているドラマに合わせ、「この世界の全て 森羅万象よりも君が大事だって事」と歌う、ただ一つ守りたいものがあるとするとそれは何か？という問いと想いを込めた、壮大なミディアムロックとなっている。
13日に音楽番組『ミュージックステーション』（同局系）へ出演、17日にドラマが最終回を迎えた。
そのほか13日の大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）公演からツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』がスタートした嵐の楽曲と、21日に韓国・ソウルで復帰公演を行ったBTSの楽曲がそれぞれランクイン。
嵐は2位にメンバー・櫻井翔が主演を務めた映画『ヤッターマン』の主題歌「Believe」のほか、3位に「迷宮ラブソング」、4位に「言葉より大切なもの」、5位に「Troublemaker」、9位に「One Love」がランクイン。
BTSは、7位に「Permission to Dance」、8位に「Butter」がそれぞれランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞
【動画】優里「世界が終わりました」Lyric Music Video (ショート ver.)
本作は、俳優・竹内涼真が主演、井上真央がヒロインを務めたドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）の主題歌としてリリース。切ないヒューマンラブミステリーとなっているドラマに合わせ、「この世界の全て 森羅万象よりも君が大事だって事」と歌う、ただ一つ守りたいものがあるとするとそれは何か？という問いと想いを込めた、壮大なミディアムロックとなっている。
そのほか13日の大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）公演からツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』がスタートした嵐の楽曲と、21日に韓国・ソウルで復帰公演を行ったBTSの楽曲がそれぞれランクイン。
嵐は2位にメンバー・櫻井翔が主演を務めた映画『ヤッターマン』の主題歌「Believe」のほか、3位に「迷宮ラブソング」、4位に「言葉より大切なもの」、5位に「Troublemaker」、9位に「One Love」がランクイン。
BTSは、7位に「Permission to Dance」、8位に「Butter」がそれぞれランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞