Snow Manが凄腕エージェントに。目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』主題歌「BANG!!」MV公開
Snow Manが、「BANG!!」のミュージックビデオを公開した。
「BANG!!」は目黒蓮が主演を務める4月29日(水)公開の映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌であり、同日発売のSnow Man13枚目のシングルにも収録される楽曲である。
本楽曲は抑えきれない衝動と愛＝“弾丸”として、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセム。派手なドラム・ベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交錯し、迷いや不条理を撃ち抜くように響くサウンドが印象的な1曲。
MVは架空の無法都市を舞台に、コンビニエンスストア “Snow Mart” を隠れ蓑にする9人の凄腕エージェントが悪を討つストーリーとなっている。リアルに再現された架空のコンビニ店舗 “Snow Mart” や配送トラックに扮した移動型アジト、写真現像所や敵の拠点など、こだわりの美術セットにも注目だ。メンバー自身が追求した臨場感あふれるアクションシーンは、身近にある道具やシチュエーションを活かして戦うなど、原作とリンクしている点も見逃せないポイント。
また今回の楽曲の振付けはダンスパフォーマンスグループ s**t kingzが担当。映画に登場する「カップラーメンをすする動作」をモチーフにした動きや、サビ冒頭の歌詞にあわせて右手が「銃」から「LOVE」を象徴する「L」の形へと変化する動きなど、作品の世界観を細部にまで詰め込んだこだわりの振付けとなっている。
◾️13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」
2026年4月29日（水）リリース
詳細：https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021411
予約：https://snowman.lnk.to/13thsingle_all
○初回盤A（SG+DVD）
品番：JWCD-25162/B ￥1,980（税込）
スリーブ仕様・シリアルナンバーA封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.SAVE YOUR HEART
2.オドロウゼ！
3.BANG!!
＜DVD収録内容（予定）＞
・「SAVE YOUR HEART」Music Video
・「BANG!!」Music Video
・「SAVE YOUR HEART」マルチアングル映像
・「BANG!!」マルチアングル映像
・「SAVE YOUR HEART / BANG!!」Behind The Scenes
○初回盤B（SG+DVD）
品番：JWCD-25163/B ￥1,980（税込）
スリーブ仕様・シリアルナンバーB封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.オドロウゼ！
2.BANG!!
3.SAVE YOUR HEART
＜DVD収録内容（予定）＞
・「オドロウゼ！」Music Video
・「STARS」Music Video
・「オドロウゼ！」マルチアングル映像
・「オドロウゼ！ / STARS / ジャケット写真撮影」Behind The Scenes
・“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会
○通常盤（CD Only）
品番：JWCD-25164 ￥1,100（税込）
初回仕様：スリーブ仕様・フォトブック付・シリアルナンバーC封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.BANG!!
2.SAVE YOUR HEART
3.オドロウゼ！
4.STARS
5.BANG!! (Instrumental)
6.SAVE YOUR HEART (Instrumental)
7.オドロウゼ！ (Instrumental)
8.STARS (Instrumental)
▼CD購入者特典
初回盤A（JWCD-25162/B）：特典A
初回盤B（JWCD-25163/B）：特典B
通常盤（JWCD-25164）： 特典C
※特典は後日お知らせします。
※特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・ご購入ください。
※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。
※本シングルに収録される「SAVE YOUR HEART」は目黒蓮を除く8人となります。
※「STARS」のメイキング映像は、Snow Man公式YouTubeチャンネルに掲載されております、DOCUMENTARY FILMと一部内容が異なります。