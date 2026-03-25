Snow Manが、「BANG!!」のミュージックビデオを公開した。

「BANG!!」は目黒蓮が主演を務める4月29日(水)公開の映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌であり、同日発売のSnow Man13枚目のシングルにも収録される楽曲である。

本楽曲は抑えきれない衝動と愛＝“弾丸”として、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセム。派手なドラム・ベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交錯し、迷いや不条理を撃ち抜くように響くサウンドが印象的な1曲。

MVは架空の無法都市を舞台に、コンビニエンスストア “Snow Mart” を隠れ蓑にする9人の凄腕エージェントが悪を討つストーリーとなっている。リアルに再現された架空のコンビニ店舗 “Snow Mart” や配送トラックに扮した移動型アジト、写真現像所や敵の拠点など、こだわりの美術セットにも注目だ。メンバー自身が追求した臨場感あふれるアクションシーンは、身近にある道具やシチュエーションを活かして戦うなど、原作とリンクしている点も見逃せないポイント。

また今回の楽曲の振付けはダンスパフォーマンスグループ s**t kingzが担当。映画に登場する「カップラーメンをすする動作」をモチーフにした動きや、サビ冒頭の歌詞にあわせて右手が「銃」から「LOVE」を象徴する「L」の形へと変化する動きなど、作品の世界観を細部にまで詰め込んだこだわりの振付けとなっている。