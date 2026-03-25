「この写真は見たくない⋯」川口葵、驚きの寝相に「えっ!?これほんとに葵ちゃん!?」「凄い寝相」反響
バラエティー番組『幸せ！ボンビーガール』（日本テレビ系）の「上京ガール」として話題になったタレントの川口葵さんは3月25日、自身のInstagramを更新。ベッドの上でのユニークな寝相を公開しました。
【写真】川口葵の驚きの寝相
「特に足が合わさってるのが癖強めですね（嫌いにならないでね！笑）」と続け、さらに「#布団汚くてごめん #半袖半ズボン着たら?笑」とハッシュタグも付けています。
ファンからは「可愛い」「子どもみたいな寝相 身体柔らかいからなのかな？ 毎回寝相みるのが楽しみになりそう笑」「柔軟性があることはわかりました！w」「凄い寝相」「この姿毎日見えるの羨ましい！」「えっ!?これほんとに葵ちゃん!?」など驚きの声が続出しました。一部では「この写真は見たくない⋯」との声も。
【写真】川口葵の驚きの寝相
足が合わさった独特の寝相川口さんは「ある日の寝相 こんなものです、、映えとは笑」とつづり、自身の写真を1枚載せています。リボン柄のもこもこパジャマを着て、ベッドの上でユニークな体勢で眠っている姿です。
ファンからは「可愛い」「子どもみたいな寝相 身体柔らかいからなのかな？ 毎回寝相みるのが楽しみになりそう笑」「柔軟性があることはわかりました！w」「凄い寝相」「この姿毎日見えるの羨ましい！」「えっ!?これほんとに葵ちゃん!?」など驚きの声が続出しました。一部では「この写真は見たくない⋯」との声も。