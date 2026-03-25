タレントの川口葵さんは3月25日、自身のInstagramを更新。ベッドの上での驚きの寝相を公開し、話題を集めています。（サムネイル画像出典：川口葵さん公式Instagramより）

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バラエティー番組『幸せ！ボンビーガール』（日本テレビ系）の「上京ガール」として話題になったタレントの川口葵さんは3月25日、自身のInstagramを更新。ベッドの上でのユニークな寝相を公開しました。

【写真】川口葵の驚きの寝相

足が合わさった独特の寝相

川口さんは「ある日の寝相　こんなものです、、映えとは笑」とつづり、自身の写真を1枚載せています。リボン柄のもこもこパジャマを着て、ベッドの上でユニークな体勢で眠っている姿です。

「特に足が合わさってるのが癖強めですね（嫌いにならないでね！笑）」と続け、さらに「#布団汚くてごめん　#半袖半ズボン着たら?笑」とハッシュタグも付けています。

ファンからは「可愛い」「子どもみたいな寝相　身体柔らかいからなのかな？　毎回寝相みるのが楽しみになりそう笑」「柔軟性があることはわかりました！w」「凄い寝相」「この姿毎日見えるの羨ましい！」「えっ!?これほんとに葵ちゃん!?」など驚きの声が続出しました。一部では「この写真は見たくない⋯」との声も。

かわいい自撮りショットも公開

24日の投稿では自撮りで、美脚が際立つかわいい姿を披露していた川口さん。今回のオフの姿とは対照的です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)