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YouTubeチャンネル「イザク / Izak ch.【ゲーム&デバイス】」が、「【打倒Viper mini SE】見た目・性能◎な秀逸小型マグネシウム合金マウス【WLMOUSE HUAN レビュー】」を公開した。動画では、WLMOUSEの新型マウス「HUAN」の魅力や注意点を、イザク氏が独自の視点で解説している。



動画の冒頭でイザク氏は、「HUAN」の価格が国内代理店で26,000円であることや、充実した内容物を紹介。実測値50.4gという重量について「軽すぎるマウスはあまり好きじゃない」とし、自身にとってちょうど良い重さだと評価した。形状については「Viper miniと似ている」としながらも、実際に手に取ると想像以上に小さく感じると語る。



持ち方に関しては「かぶせ持ちはまず無理」と断言。サイドのカラーリングの切れ目による段差で薬指がはみ出ることや、先端に指を置くと力が入った時にマウスの後部が浮いてしまう点を挙げ、指先で扱う「浅めのつまみ」が適していると分析した。メインボタンに採用されたオムロン製光学式スイッチは「かなりキレがあってクリッキー」と高評価で、クリックした時に金属シェルに響く独特の感触にも触れている。



また、サイドボタンの配置やクリック感を「超優秀」と絶賛する一方で、ホイールを上に回した際の軸のブレなど、ビルドクオリティの気になる点も包み隠さず指摘。ただし、これまでの同社製品と比較すると良好な仕上がりだという。



最後にイザク氏は、25,000円前後という価格を踏まえつつ、「使ってて楽しいなと思えるマウスだった」と総括。単なるスペックだけでなく、操作する楽しさや所有欲を満たすデバイスを探しているユーザーにとって、見逃せないアイテムとなりそうだ。