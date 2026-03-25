福岡県、佐賀県、熊本県で最大震度3の地震
25日午後8時33分ごろ、福岡県、佐賀県、熊本県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福岡県筑後地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、福岡県の大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、みやま市、それに福岡広川町、佐賀県の佐賀市、熊本県の和水町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□福岡県
大牟田市 久留米市 柳川市
八女市 みやま市 福岡広川町
□佐賀県
佐賀市
□熊本県
和水町
■震度2
□福岡県
筑後市 大川市 小郡市
うきは市 朝倉市 筑前町
大刀洗町 大木町 福岡早良区
太宰府市 飯塚市 嘉麻市
赤村
□佐賀県
鳥栖市 武雄市 小城市
嬉野市 神埼市 基山町
みやき町 江北町 白石町
唐津市
□熊本県
熊本北区 荒尾市 玉名市
山鹿市 菊池市 合志市
玉東町 南関町 長洲町
大津町 西原村
□長崎県
島原市 雲仙市
■震度1
□福岡県
東峰村 福岡博多区 福岡中央区
福岡南区 福岡城南区 筑紫野市
春日市 大野城市 宗像市
糸島市 那珂川市 田川市
宮若市 小竹町 桂川町
香春町 添田町 福岡川崎町
大任町 北九州八幡東区 行橋市
みやこ町
□佐賀県
佐賀鹿島市 吉野ヶ里町 上峰町
大町町 太良町 伊万里市
□熊本県
熊本中央区 熊本東区 熊本西区
熊本南区 宇土市 宇城市
熊本美里町 菊陽町 嘉島町
益城町 山都町 阿蘇市
南小国町 熊本小国町 産山村
南阿蘇村 上天草市
□長崎県
南島原市 佐世保市 平戸市
松浦市 川棚町 諫早市
□大分県
中津市 佐伯市 豊後大野市
日田市 竹田市 九重町
□宮崎県
延岡市 椎葉村 宮崎美郷町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。