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25日午後8時33分ごろ、福岡県、佐賀県、熊本県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は福岡県筑後地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福岡県の大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、みやま市、それに福岡広川町、佐賀県の佐賀市、熊本県の和水町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□福岡県
大牟田市　久留米市　柳川市
八女市　みやま市　福岡広川町

□佐賀県
佐賀市

□熊本県
和水町

■震度2
□福岡県
筑後市　大川市　小郡市
うきは市　朝倉市　筑前町
大刀洗町　大木町　福岡早良区
太宰府市　飯塚市　嘉麻市
赤村

□佐賀県
鳥栖市　武雄市　小城市
嬉野市　神埼市　基山町
みやき町　江北町　白石町
唐津市

□熊本県
熊本北区　荒尾市　玉名市
山鹿市　菊池市　合志市
玉東町　南関町　長洲町
大津町　西原村

□長崎県
島原市　雲仙市

■震度1
□福岡県
東峰村　福岡博多区　福岡中央区
福岡南区　福岡城南区　筑紫野市
春日市　大野城市　宗像市
糸島市　那珂川市　田川市
宮若市　小竹町　桂川町
香春町　添田町　福岡川崎町
大任町　北九州八幡東区　行橋市
みやこ町

□佐賀県
佐賀鹿島市　吉野ヶ里町　上峰町
大町町　太良町　伊万里市

□熊本県
熊本中央区　熊本東区　熊本西区
熊本南区　宇土市　宇城市
熊本美里町　菊陽町　嘉島町
益城町　山都町　阿蘇市
南小国町　熊本小国町　産山村
南阿蘇村　上天草市

□長崎県
南島原市　佐世保市　平戸市
松浦市　川棚町　諫早市

□大分県
中津市　佐伯市　豊後大野市
日田市　竹田市　九重町

□宮崎県
延岡市　椎葉村　宮崎美郷町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。