AKB48の元メンバーでタレントの平嶋夏海(33)が25日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。AKB時代の同僚だった前田敦子の最新写真集への感想をつづった。



【写真】ともにAKB黎明期を駆け抜けた同期の“新境地"に感動

先月発売された前田の写真集は“過去最大露出”を打ち出し、プロモーション用に公開されたトップが透けて見えるような衝撃カットも話題に。一部ネット上でメディア用カット以外の誌面写真が転載され、公式Xが注意喚起するなど注目を集めている。



平嶋は「事務所にあっちゃんの写真集が届いてました!」と話題の1冊を手に取るカットを投稿。AKB黎明期を駆け抜けた同期の“新境地”を目にし、「ページを巡りながら（美しいなぁ）ってつい声が出てしまいました」と出来映えに感動したことを明かした。



近年はグラビアでも活躍し、デジタル写真集の多い平嶋だが、紙媒体では2018年の「ナツミ感」以降リリースしていない。ファンからは「勝るとも劣らないものお持ちですから写真集出しましょう!」「なっちゃんもまた写真集出してほしい!」「同期愛素敵」など、新刊発行を望む声が集まっている。



（よろず～ニュース編集部）