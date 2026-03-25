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韓国に花粉症がない理由は「杉の植林面積が日本の10分の1」だから。その代わり韓国人が戦う「黄色い空」の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」のパクくんが、「【衝撃】なぜ日本人だけ毎年花粉症地獄？韓国人が本気で驚いた理由3つ」と題した動画を公開した。韓国出身で日本在住9年目となる彼が、日韓の花粉症事情の違いと、両国が抱える「空気」にまつわる苦悩について語った。



動画の冒頭、パクくんは「韓国には花粉症が存在しない」と断言する。韓国で18年間暮らしてきた彼にとって、来日するまで花粉症という単語すら聞いたことがなかったという。その背景には、杉の植林面積の圧倒的な差がある。日本の杉林は約450万ヘクタールに及ぶ「杉の海」である一方、韓国はその10分の1程度で、しかも一部地域に限定されている「杉ゼロ地帯」なのだ。

来日当初、「花粉症なんてただの鼻水でしょ」と考えていたパクくんだったが、日本の春の光景に衝撃を受ける。街ゆく人々がマスクをし、知人が「朝起きたら地獄」「目が痛くて死にそう」と訴える姿を目の当たりにし、認識が一変した。「これはただの鼻水じゃない、日本人にとっての春の戦争なんだ」と理解するに至った。



一方で、韓国は日本とは異なる「空気との戦い」を強いられているとも指摘する。韓国ではPM2.5や黄砂といった人為的な大気汚染が深刻で、空が黄色く霞み、向こう側のビルが見えなくなる日も珍しくないという。パクくんは「日本は杉の花粉という自然由来の災害、韓国はPM2.5という人為的な汚染。戦っている相手は違うが、空気に苦しめられている点は同じ仲間だ」と独自の視点を展開した。



動画の終盤、パクくんは自身が来日9年目を迎え、統計的に花粉症を発症しやすい時期に差し掛かっていることに触れ、「いつか自分の番号が呼ばれるかもしれない」という恐怖を吐露した。それでも、「花粉がない時期の日本の青空は本当に美しい」と述べ、見えない敵と戦う日本人への敬意を表して動画を締めくくった。