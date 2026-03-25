YOASOBIが、カンロ「ピュレグミ」2026年春CMに、2020年1月に配信リリースした楽曲「あの夢をなぞって」が起用されることを発表した。

楽曲「あの夢をなぞって」は、いしき蒼太による小説『夢の雫と星の花』を原作として制作された作品。そして、カンロ株式会社から発売されている「ピュレグミ」は2002年より発売され、フルーツのおいしさを引き出す“すっぱいパウダー”と独自の“果肉食感”により、噛むほどにフルーティな甘ずっぱいおいしさが広がる人気商品だ。また、食べた瞬間こころが晴れるように、“ハート（気持ち）があがる”ハート型のグミになっているという。

今回のCMは、「咲け、ときめく私。」をキーメッセージにした、前向きに自分軸で生きることを後押しするようなストーリーとなっており、伊藤万理華が楽曲「あの夢をなぞって」に乗せて、華やかで力強いダンスを披露する映像に仕上がっているとのことだ。

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◾️伊藤万理華 コメント

「咲け、ときめく私。」

私自身とテーマが見事に一致していて、驚いています。

どうしてこんなに自分の気持ちを知ってくれているんだろう。それは共に歩んできたピュレグミチームのみなさんも一緒でしょうか。

5 作を振り返ると、物語のように心と作品が繋がっていてとっても不思議です。誰かの夢に背中を押されたときも、

やりたいことに溢れた時間も、溢れすぎて迷ったことも、一緒に味わった懐かしい時間も、花が咲くまでの大切な歩みでした。

ピュレグミは、かき集めてきた小さなときめきを彩り豊かに祝福してくれる存在です。

今年も素敵な体験をありがとうございました！

芽吹いて花開くこれからの季節、ピュレグミと共に味わいましょう。

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◾️YOASOBI コメント

4年前のピュレグミ20周年CMで「ラブレター」を起用いただき、そのご縁もあって今回YOASOBIの「あの夢をなぞって」でまたご一緒させていただくことが出来てとても嬉しいです。伊藤万理華さんが出演されるということで、楽曲と共にどんな世界が広がっていくのか、とても楽しみにしています。CMも楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです。

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◾️ピュレグミ新CM概要

タイトル ：ピュレグミ「咲け、ときめく私。」（15秒ver.／60秒ver.）

放映時期 ：2026年3月24日（火）からWEBにて先行公開／4月3日(金)から15秒ver.をTVCM放映 ▼「ピュレグミ春空ピングレソーダ」新発売

「ピュレグミ 春空ピングレソーダ」は、ピンクグレープフルーツとソーダを組み合わせた爽やかなフレーバーで、春の心躍る気持ちに寄り添う「ピュレグミ」です。グミ粒は、見つけたらラッキーな春のレア型入りで、「ちょうちょ型」、「チューリップ型」、「うさぎ型」を潜ませています。パッケージデザインは、春の空をモチーフにした全5種を展開。裏面には、「春日和の花さんぽ」「はじまりの朝焼け」など、それぞれのパッケージデザインのイメージを表現するタイトルとストーリーを記載しており、底面には「心に虹がかかりますように」など、前向きな気持ちになれるメッセージが書かれています。 発売日 ：2026年3月31日（火）

参考価格 ：162円（税込） ※消費税8％

内容量 ：52g

特徴 ：ピンクグレープフルーツ×ソーダの春らしい爽やかな味わいのピュレグミ

◾️シングル「アドレナ / BABY」

2026年3月4日（水）リリース

購入：https://yoasobi.lnk.to/ADRENA_BABY_PKG 形態：完全生産限定盤

品番：XSCL-131~2

仕様：CD+「アドレナ」原作小説『Magical』(津山冬・著)、「BABY」原作小説『My Dear……』(蒼樹靖子【スタジオモナド】・著)

＋【30cm×30cm】アートボード仕様

価格：￥4,400（税込）

タイアップ情報：TVアニメ 『花ざかりの君たちへ』オープニング&エンディングテーマ ▼収録曲 ※全8曲収録

アドレナ

BABY

ADRENA (「アドレナ」- English Version -)

BABY - English Version -

アドレナ - Anime Edit -

BABY - Anime Edit -

アドレナ - Instrumental -

BABY - Instrumental - ▼対象店舗 / 特典内容

Sony Music Shop ・・・ オリジナルステッカー（ジャケットイラスト絵柄）

TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ オリジナルステッカー（YOASOBIロゴ絵柄）

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ オリジナルステッカー(ジャケットロゴ絵柄)

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）・・・ オリジナルスクエア缶バッジ（ジャケットイラスト絵柄）

楽天ブックス ・・・ オリジナルクリアポーチ（YOASOBIロゴ絵柄）

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ（YOASOBIロゴ絵柄）

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

全国アニメイト（通販含む） ・・・ オリジナルましかくブロマイド（ジャケットイラスト絵柄）

YOASOBI応援店 ・・・ オリジナルA5クリアファイル（ジャケットロゴ絵柄）

応援店対象店舗：https://www.yoasobi-music.jp/shoplist/260304/ ＜注意事項＞

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

・特典絵柄は追ってご案内いたします。

・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ▼配信「アドレナ」

URL：https://lnk.to/yoasobi-adrena

※TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ ▼配信「BABY」

URL：https://orcd.co/baby

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』エンディングテーマ ◆原作小説

・『Magical』（津山冬・著）

https://hanakimi-anime.com/special/novel/op/

・『My Dear……』（蒼樹靖子【スタジオモナド】・著）

https://hanakimi-anime.com/special/novel/ed/

■＜YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027 ▼大阪公演

京セラドーム大阪

2026年10月24日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年10月25日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00-17:00） ▼愛知公演

バンテリンドーム ナゴヤ

2026年11月7日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月8日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） ▼北海道公演

大和ハウス プレミストドーム

2026年11月14日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月15日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：WESS info@wess.co.jp ▼福岡公演

みずほPayPayドーム福岡

2026年11月28日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月29日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00） ▼東京公演

東京ドーム

2026年12月5日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年12月6日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日12:00〜18:00） ▼チケット

指定席 14,000円（税込）

ファミリーチケット・大人［着席指定］ 14,000円（税込）

ファミリーチケット・子供［着席指定］ 8,000円（税込） ※ファミリーチケットは公演中、必ず座ってご観覧いただくお席となります。立ち上がってのご観覧はできません。

※お1人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入はできません）

※お子様も1名につきチケット1枚が必要となります。

※ファミリーチケットは、大人の方のみ、お子様のみでのご入場はできません。

※ご入場時にお子様のご年齢が確認できるものをご提示していただく場合がございます。お子様の年齢が確認できる健康保険資格確認書・住民票などをご持参ください。

※お申込み代表者様から2親等までをご家族とさせていただきます。（2親等とは、「父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫、配偶者」を指します）

※お申込み代表者様（保護者）は、18歳以上（公演日当日）とさせて頂きます。ご兄弟姉妹でお申込みの場合、代表者様が18歳以上（公演日当日）で、未成年のご兄弟姉妹をご同伴者とする場合は問題ございませんが、代表者様含め、未成年だけでのお申込みはできません。

※別のご家族グループと組み合わせてのお申込みはできません。

※ファミリーチケットのリセールは大人、子供の各組み合わせがあります為、リセール出品の際はお手持ちの全てのチケット枚数を出品していただきます。 ▼年齢制限／枚数制限

・指定席

※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、１名につき1枚のチケットが必要。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞無料。

※お1人様4枚まで（複数公演申込可能） ・ファミリーチケット

※公演当日4歳〜小学生以下のお子様連れのご家族様限定の着席指定のチケットです。(3歳以下膝上鑑賞無料、ただし保護者1名につきお子様1名まで) “

※子供チケットは4歳〜小学生以下のお子様が対象です。

※お1人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入はできません/複数公演申込可能） ▼注意事項

＊入場時にご来場者全員の身分証確認を実施いたします。本人確認ができない場合は入場をお断りいたします。

＊すべてのお客様の手荷物検査を行います。

＊本公演のチケットは、「チケット不正転売禁止法」の対象となる「特定興行入場券(特定チケット)」となります。

＊譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。

＊公演中止・延期の場合を除き、いかなる場合でもチケット代の払戻は行いません。

＊客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

＊お席によっては演出の一部が見えない、または見えにくい場合がございます。予めご了承ください。

＊公演当日はスマートフォンのみ撮影可能（静止画・動画とも）

＊チケット受付の各サイト内にて、お申込み・ご購入における注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。 ▼オフィシャルファンクラブ YOA’S

https://yoasobi-fc.com/s/n135/?ima=4314