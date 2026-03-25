シンガー・ソングライターのチャーリー・プースに第1子が誕生した。妻のブルック・サンソンとの第1子となる息子ジュード君が、13日に誕生していたことを23日にSNSで報告した。



【写真】我が子誕生 あっという間にイクメンに ミルクを飲ませるイケメン歌手

チャーリーとブルックはジュード君の一部が写った数々の写真を投稿。ビートルズの名曲にちなんで「ヘイ、ジュード。2026年3月13日」とだけキャプションを付け、このおめでたいニュースを伝えている。



27日にリリース予定のニューアルバム「ホワットエヴァーズ・クレヴァー！」に収録されている「ホーム」で、歌手の宇多田ヒカルとコラボしていることでも話題になっていたチャーリーは昨年10月、同アルバムからの先行シングル「チェンジズ」のミュージックビデオでブルックの妊娠を発表していた。



一方、通算4枚目となるニューアルバムのリリースを記念して、発売日当日には渋谷でリスニングパーティーが開催される予定となっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）