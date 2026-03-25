SixTONESの田中樹とKing & Princeの永瀬廉が、3月24日放送の『X秒後の新世界』（日本テレビ系）で共演。番組公式SNSでは、収録後のふたりのやりとりを収めた動画や集合ショットが公開され、自然体の掛け合いが話題を集めている。

【写真＆動画】田中樹＆永瀬廉『X秒後の新世界』収録後トーク＆オフショット

■田中樹＆永瀬廉、収録後の自然体トークに反響

公開された動画には、左に永瀬、右に田中が並んで着席する姿が。ふたりのリラックスした会話が映し出されている。

田中が「俺らなんか久々じゃない？」と切り出すと、永瀬は「年末ぶりぐらい！」と返答。さらに田中が「2人で番組ちょっと…変な感じしない？」と続けると、永瀬も「だいぶ変な感じしたね」と応じ、親しい間柄ならではの空気感をのぞかせた。

続けて田中が「2人でメシとかはあるけど カメラの前で横並びで2人って」と話し、永瀬も「ずっとじゅったんがおると 意識がなんかあったもん」と明かすなど、自然体のやりとりを見せた。

「変な目の合い方、何回かしたもんね」と笑いあう場面もあり、最後は「楽しかったね」「また遊ぼうね」と声をかけ合い、和やかなムードで動画は締めくくられた。

■カジュアル×シックな装いも印象的

この日の永瀬は黒のインナーにデニムジャケットを合わせたカジュアルなスタイル。ラフな雰囲気がありつつ、すっきりとしたシルエットで洗練された印象を見せた。

一方の田中は、黒のインナーにブラウンのジャケットを羽織り、ゆったりとしたパンツを合わせたシックなコーディネート。ゴールドのネックレスやイヤーアクセサリーも映え、落ち着いた色味の中に華やかさを添えている。

同アカウントでは、ふたりを含む出演者の集合ショットも公開。全員で両手をクロスした“X”ポーズを決めている。

SNSでは「なにこの爆イケなのにゆるーい人たち」「めっちゃかわいいふたり」「兄弟みたい」「廉のじゅったん呼び好き」「美形が過ぎる」「レアな組み合わせ」などの声が続々と寄せられている。