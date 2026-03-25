BTS、週間音楽ランキングで3冠 「合算アルバム」2026年度“海外アーティスト”最高記録も【オリコンランキング】
3月21日に韓国・ソウルで復帰公演を行った7人組グループ・BTSの最新アルバム『ARIRANG』（アリラン）が、25日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、『Proof』（2022年6月27日付）以来、3年9ヶ月ぶり通算7作目の1位を獲得した。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
週間ポイントは56.9万PT（568,976PT）で、ENHYPEN『THE SIN：VANISH』（2026年2月2日付）の週間ポイント29.3万PT（292,965PT）を上回り、2026年度海外アーティスト最高週間ポイント【※1】を記録。前作『Proof』の週間ポイント54.6万PT（546,373PT）も上回った。
【※1】2026年度（今年度）は、2025年12月22日付よりスタート
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」、「週間デジタルアルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング3冠【※2】を達成した。
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞
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週間ポイントは56.9万PT（568,976PT）で、ENHYPEN『THE SIN：VANISH』（2026年2月2日付）の週間ポイント29.3万PT（292,965PT）を上回り、2026年度海外アーティスト最高週間ポイント【※1】を記録。前作『Proof』の週間ポイント54.6万PT（546,373PT）も上回った。
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」、「週間デジタルアルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング3冠【※2】を達成した。
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞