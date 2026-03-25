株で爆損の水谷隼、現在の含み損に嘆き「だからロング嫌なんだよ」
タレントの水谷隼が24日、自身のXを更新し、株取引でケタ違いの含み損を抱えていることを嘆いた。
【画像】気になる！ケタ違いの額…水谷隼の持ち株の含み損
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「いつ買うかじゃない、何を買うかだ…だからロング嫌なんだよ」と株の取引画面のスクショを投稿。
スクショを見てみると銘柄は不明だが「マイナス387万円（-6.01％）」「プラス53万円（＋1.33％）」「マイナス124万円（−3.57％）」「マイナス63万円（−1.02％）」と表示されており、ケタ違いの含み損を抱えていることがわかる。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！ケタ違いの額…水谷隼の持ち株の含み損
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「いつ買うかじゃない、何を買うかだ…だからロング嫌なんだよ」と株の取引画面のスクショを投稿。
スクショを見てみると銘柄は不明だが「マイナス387万円（-6.01％）」「プラス53万円（＋1.33％）」「マイナス124万円（−3.57％）」「マイナス63万円（−1.02％）」と表示されており、ケタ違いの含み損を抱えていることがわかる。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。