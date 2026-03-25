フジテレビ系ドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」は２４日、２２年前の幹事長爆破未遂事件について、真犯人を名乗る人物が登場。だが別人物を犯人として見ていた公安は再捜査は行うつもりはなし。広報・今泉（福士蒼汰）らは外部から内部に揺さぶりをかけるべき…と訴え、真犯人を名乗る人物に会うため、奈良刑務所を訪れる…。

幹事長爆破未遂事件では、すでに当時捜査一課の刑事・伊沢が犯人と断定され逮捕直前だったが、伊沢は逮捕直前に死亡。この刑事の上司だったのが安藤（緒形直人）で、唯一、伊沢の無実を信じていた。

ＹＢＸ記者の稲田に刑務所から手紙を送った大沼（大塚明夫）という男は自分が犯人だと主張し、犯人しか知り得ない情報も教える。ＹＢＸはスクープとして放送するも、公安はこのニュースはガセネタだと会見で完全否定する。

だがこの報道で捜査一課が動き出し、安藤の過去を知った今泉も動き出し…。次週は真犯人を名乗る大沼の時効が迫る中、再捜査は始まるのか、大沼は再逮捕されるのかが描かれる。

このドラマの中で、早くも「ｓｅａｓｏｎ２」が決まったことが公表されたが、地上波ではなくＦＯＤで配信（４月７日〜）。予告では、今回の幹事長宅爆破事件に関係している「自尊の会」と政治家との関係についてのナレーションもあり、現在放送中の「ｓｅａｓｏｎ１」の話が続いている模様。これにファンは「東京Ｐ．Ｄ．のシーズン２に喜んでいたらＦＯＤ配信のみとのことで…」「ＦＯＤ配信か…」「ＦＯＤ入ってて良かった！」「せめてＴＶｅｒでやってくれないか」「地上波でも放送してほしい」「うーん、ＦＯＤに誘導されてしまうのか、、、でもＳｅａｓｏｎ２見たいなあ」など、悩ましい声が上がっていた。