新色2色で個性がさらに際立つカラー展開の「CT125・ハンターカブ」

ホンダ「CT125・ハンターカブ」は、「スーパーカブC125」をベースとして開発された原付二種のアウトドア向けモデルで、市街地はもちろん、林道やキャンプ場への移動など多様な使い方に応えるパッケージングが支持を集めてきた一台です。

CT125の前身モデルである「CT110」の機能的なスタイルを現代に蘇らせた存在として、ビギナーからベテランライダーまで幅広い層から好評を得ています。

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CT125・ハンターカブのスタイルは、かつての「CT」を彷彿とさせるアップマフラーが特徴のひとつで、エキゾーストパイプとマフラーには力強い印象を生むプロテクターを装備しています。

また、砂塵や水の吸入を低減するハイマウント吸気ダクトを備えることで、自然の中での走行にも対応したトレッキング性能を確保しました。

ボディサイズは全長1965mm×全幅805mm×全高1085mmで、シート高は800mm。車両重量は118kgとコンパクトにまとまっており、取り回しのしやすさも魅力のひとつです。

搭載するエンジンは空冷4ストロークOHC単気筒の123ccで、最高出力11PS／6250rpm、最大トルク11Nm／4750rpmを発生します。

電子制御燃料噴射装置も採用され、燃料消費率はWMTCモード値で66.9km／L（クラス1、1名乗車時）、定地燃費値で63.0km／L（60km／h走行時、2名乗車時）と、維持費の面でも優れた数値を示しています。

燃料タンク容量は5.3Lで、長距離ツーリングへの対応も考慮されています。

変速機は常時噛合式4段リターンを採用し、セルフ式スターターにキック式も併設されているため、アウトドアでの不測の事態にも対処しやすい仕様です。

大型のリアキャリアは横幅409mm×前後477mmというサイズで、荷掛けフックを4か所に備えた積載性の高い設計。キャンプ道具や釣り具などをたっぷりと積み込めるうえ、存在感のあるビジュアルとも見事に調和しています。

前ブレーキには油圧式ディスク（ABS付き）を採用し、制動性と安全性にも配慮されています。運転には「AT小型限定普通二輪免許」以上が必要で、普通自動車免許のみでは乗ることができない点は注意が必要です。

そんなCT125・ハンターカブの2026年モデルが2月20日より販売がスタートし、新たに「アステロイドブラックメタリック」と「マットフレスコブラウン」の2色が設定されました。

アステロイドブラックメタリックは、全体に上質感をもたらす深みのある黒で、タウンライドでも堂々とした存在感を発揮しそうな仕上がりです。

一方のマットフレスコブラウンは、艶を抑えたマット調の茶系カラーで、アースカラー的な落ち着いた雰囲気が漂い、アウトドアの風景にも自然に溶け込みそうなトーンとなっています。 継続色の「グローイングレッド」とあわせ、全3色のラインアップが揃いました。

価格（消費税込）は49万5000円で、国内での年間販売計画台数は7000台に設定されています。

新色の採用によって選択肢が広がったCT125・ハンターカブは、通勤からレジャーまで一台でこなすオールラウンダーとして、これからバイクライフをはじめたい人にも、乗り換えを検討しているベテランにも、改めて注目したい存在といえるでしょう。