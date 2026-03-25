『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、売り手市場なのに内定が出ない人の共通点について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

売り手市場でもうまくいかない理由

「今のところは売り手市場だから就活は楽」と言われることがありますが、実際に進めてみると、思うように内定が出ないと感じる就活生も多いと思います。

ここは少し誤解されやすいポイントです。

たしかに全体としては人手不足の影響もあり、採用数が増えている企業もあります。ただ、それは「誰でも受かる」という意味ではありません。

企業側は引き続き「自社に合う人」を選んでいます。つまり、採用のハードルが下がったわけではなく、「求める人材に当てはまる人が取りやすくなった」という状態です。

内定が出ない人の共通点

では、「自社に合う」と思われない人にはどのような共通点があるのでしょうか。

一つ目は、「自分目線で話していること」です。

自己PRや志望動機で、自分が頑張ってきたことを中心に話している人は多いです。一方で、企業が知りたいのは、「この人を採用するとどんなメリットがあるのか」です。

この視点が抜けていると、どれだけ内容が良くても評価につながりにくくなります。

二つ目は、「面接の場数が不足していること」です。

準備に時間をかけすぎて、実際の面接経験が少ない状態だと、どうしても本番で力を発揮しにくくなります。ここで詰まる人はかなり多いです。

面接は慣れの要素も大きいので、ある程度の回数をこなさないと緊張で言葉が詰まったりしてしまいます。

三つ目は、「改善できていないこと」です。

不合格になった後に振り返りをせず、同じ状態で次の選考に進んでしまう。この繰り返しになると、なかなか通過率は上がりません。

うまくいく人に共通しているのは、こうした「企業目線で考える」「場数を踏む」「改善を回す」というシンプルな動きを徹底していることです。

売り手市場だからといって特別なことをしているわけではありません。

売り手市場という言葉に安心するのではなく、自分の行動が結果につながる形になっているかを見直すことが大切です。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）