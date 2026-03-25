“ゴン！”と衝撃…なぜ自分の頭に？ 日本代表戦士のボールが記者直撃、練習初日にまさかのハプニング【日本代表】
まさか、まさかのハプニングだった。
現地時間３月24日、日本代表がスコットランド戦に向けて始動。不参加となった冨安健洋、体調不良の佐藤龍之介を除く26名が練習初日からピッチで身体を動かした時のことだ。
寒空の下、選手たちが恒例のロンドで身体をほぐす。７対２の３グループに分かれ、冗談を言い合いながら笑顔でボールを回している選手もいた。
そんな中で自分は誰がどのグループでロンドをしているか、その詳細をノートに書き留めていた。『堂安選手はよく声を出している』などと記していると、“ゴン！”という衝撃音とともに視界が揺れた。
なんと、日本代表戦士の蹴ったボールが記者の頭に直撃したのだ。複数のメディアが周囲にいる中、「なぜ、自分の頭に…」と少し混乱しながらそう思った。
「大丈夫ですか」とスタッフに声をかけられたので、こちらも手を挙げて応じると、上田綺世選手が笑顔でこちらに向かって手を挙げてくれた。
その時初めて「上田選手の蹴ったボールが直撃したのか」と認識したが、なかなかできない経験だ。上田選手とのアイコンタクトは、今回の取材で最も印象深い出来事になるかもしれない。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
現地時間３月24日、日本代表がスコットランド戦に向けて始動。不参加となった冨安健洋、体調不良の佐藤龍之介を除く26名が練習初日からピッチで身体を動かした時のことだ。
寒空の下、選手たちが恒例のロンドで身体をほぐす。７対２の３グループに分かれ、冗談を言い合いながら笑顔でボールを回している選手もいた。
そんな中で自分は誰がどのグループでロンドをしているか、その詳細をノートに書き留めていた。『堂安選手はよく声を出している』などと記していると、“ゴン！”という衝撃音とともに視界が揺れた。
「大丈夫ですか」とスタッフに声をかけられたので、こちらも手を挙げて応じると、上田綺世選手が笑顔でこちらに向かって手を挙げてくれた。
その時初めて「上田選手の蹴ったボールが直撃したのか」と認識したが、なかなかできない経験だ。上田選手とのアイコンタクトは、今回の取材で最も印象深い出来事になるかもしれない。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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