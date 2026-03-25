上田の蹴ったボールが記者に当たるハプニングがあった。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　まさか、まさかのハプニングだった。

　現地時間３月24日、日本代表がスコットランド戦に向けて始動。不参加となった冨安健洋、体調不良の佐藤龍之介を除く26名が練習初日からピッチで身体を動かした時のことだ。

　寒空の下、選手たちが恒例のロンドで身体をほぐす。７対２の３グループに分かれ、冗談を言い合いながら笑顔でボールを回している選手もいた。

　そんな中で自分は誰がどのグループでロンドをしているか、その詳細をノートに書き留めていた。『堂安選手はよく声を出している』などと記していると、“ゴン！”という衝撃音とともに視界が揺れた。

　なんと、日本代表戦士の蹴ったボールが記者の頭に直撃したのだ。複数のメディアが周囲にいる中、「なぜ、自分の頭に…」と少し混乱しながらそう思った。
 
　「大丈夫ですか」とスタッフに声をかけられたので、こちらも手を挙げて応じると、上田綺世選手が笑顔でこちらに向かって手を挙げてくれた。

　その時初めて「上田選手の蹴ったボールが直撃したのか」と認識したが、なかなかできない経験だ。上田選手とのアイコンタクトは、今回の取材で最も印象深い出来事になるかもしれない。

文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）

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