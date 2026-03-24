「触れてはいけない犬」の特徴5選

1.イエローリボンを付けている

リードや首輪に黄色いリボンや黄色いアイテムをつけている犬は、「そっとしておいてください」というメッセージを伝えています。

これは「イエロードッグプロジェクト」という世界的な活動で、健康上の理由や、他の犬や人が苦手な犬、あるいは現在トレーニング中であることなどを示しています。

このリボンを見かけたら、遠くから見守るだけにとどめ、決して近づいたり触ろうとしたりしてはいけません。

2.仕事中の犬

盲導犬、介助犬、聴導犬などの「補助犬」は、飼い主の生活を支えるための大切な仕事の最中です。彼らがハーネスを着用しているときは、周囲の状況に集中し、飼い主を安全に導かなければなりません。

ここで他人が声をかけたり、なでたり、食べ物を見せたりすると、犬の集中力が途切れてしまい、飼い主を危険にさらすことにつながります。仕事中の犬を見かけたら、挨拶をしたい気持ちを抑えて、静かに通り過ぎるのが正しいマナーです。

3.怖がっている・興奮している

犬の様子を観察して、尻尾が足の間に巻き込まれていたり、体が小刻みに震えていたりする場合は、強い恐怖を感じているサインです。

また、逆に激しく吠えたり、飛び跳ねたりして興奮している場合も注意が必要です。このような状態の犬に手を出すと、自分の身を守ろうとして反射的に噛んでしまうことがあります。

耳を後ろに倒している、白目が見えている、といった細かいサインも見逃さないようにし、犬が落ち着かない様子であれば距離を置きましょう。

4.体調が悪い・怪我をしている

人間と同じように、犬も体が痛いときや気分が悪いときは、そっとしておいてほしいものです。特に持病があったり、術後の回復期であったりする犬は、触られることで患部に痛みが走り、パニックを起こしてしまうことがあります。

また、一見元気そうに見えても、高齢で耳が遠くなっていたり、目が不自由だったりする犬は、急に触られるとひどく驚いてしまいます。相手の犬の体調を外見だけで判断せず、常に慎重な姿勢を持つことが大切です。

5.トレーニング（しつけ）の最中

散歩中に飼い主の顔をじっと見ながら歩いていたり、指示を受けて待機していたりする犬は、トレーニングの真っ最中かもしれません。しつけの訓練は、犬と飼い主の信頼関係を築くための非常に重要な時間です。

ここで第三者が割り込んでしまうと、それまでの練習が台無しになり、犬も誰の指示を聞けばよいのか混乱してしまいます。真剣な表情で歩いているペアを見かけたら、邪魔をしないように配慮するのが、犬を飼う人々の中での共通ルールです。

接触が危険な理由

犬に不用意に触れることが危険な理由は、単に「噛まれるから」だけではありません。最も大きなリスクは、犬がパニックを起こすことで生じる二次被害です。

驚いた犬がリードを振り切って道路へ飛び出し、車にはねられる交通事故や、飼い主が転倒して怪我を負うケースも少なくありません。

また、心理的なダメージも深刻です。一度でも怖い思いをすると、犬は「人間＝怖い存在」と学習してしまい、その後の社会生活が困難になる「人間不信」に陥ることがあります。

さらに、感染症のリスクも忘れてはいけません。稀ではありますが、人間が持っている細菌が免疫の落ちた犬に影響を与えたり、逆に犬が持っている病気が人間に移ったりする可能性もあります。

お互いの命と健康、そして心の平和を守るために、安易な接触は避けるべきです。

犬に出会った時に守るべきマナー

道で出会った犬と交流したいと思ったとき、最も重要なのは「必ず飼い主に許可を取る」ことです。勝手に手を出すのは言語道断で、まずは一歩離れた場所から「触ってもいいですか？」と尋ねるのが最低限の礼儀です。

許可を得られた場合も、いきなり頭をなでてはいけません。犬にとって、上から手が迫ってくる動きは捕食者に狙われるような恐怖を感じさせます。まずは自分の体を少し斜めに向け、視線を合わせすぎないようにして、犬の方から匂いを嗅ぎに近づいてくるのを待ちましょう。（※人間の方から手を差し出すのは、犬にプレッシャーを与えるため控えましょう）

犬が自分から匂いを嗅ぎに来て、リラックスした様子を見せてから、首の下や胸元を優しくなでるのが正しい手順です。

もし飼い主に「今はごめんなさい」と断られたら、笑顔で受け入れて速やかに離れましょう。その判断は、愛犬を守るための飼い主の深い愛情からくるものだからです。

まとめ

犬との触れ合いは癒やしの時間ですが、それはお互いの信頼と安全があってこそ成立するものです。すべての犬が人懐っこいわけではなく、それぞれの事情を抱えていることを理解しましょう。

相手のサインを読み取り、適切な距離を保つことこそが、犬を愛する一人の人間としての本当のマナーです。思いやりの心を持って、人間も犬も安心して過ごせる社会を一緒に作っていきましょうね。

(獣医師監修：寺脇寛子)