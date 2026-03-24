3月22日、実写映画『SAKAMOTO DAYS』の完成披露試写会がTOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた。主演を務めるSnow Manの目黒蓮がカナダからリモートで参加する中、会場には共演者がズラリと登壇。この日、特に注目を浴びたのは女優の横田真悠だった。

「今作は、集英社『週刊少年ジャンプ』に連載されていた鈴木祐斗氏の同名漫画を福田雄一監督が実写映画化したものです。横田さんは主人公・坂本太郎が営む『坂本商店』で働く、太極拳の使い手で元マフィアの少女・陸少糖（ルー・シャオタン）を演じています」（映画誌ライター）

会場に現れた横田は、長い黒髪をハーフアップにまとめ、白のノースリーブシャツに、レースがあしらわれた黒のロングスカートを合わせていた。そのエレガントな姿に、X上で多くのファンが反応した。

《少しムチムチしてきてたよね？》

《まゆちゃん、ふっくらしたような》

以前よりも少し健康的で柔らかい印象になった彼女の姿に、多くのファンは驚いたようだ。同時にある“熱愛報道”を指摘する声も聞かれた。

「2025年12月には『FRIDAYデジタル』で、ボーイズグループ『BE:FIRST』のメンバーであるLEOとの真剣交際が報じられました。交際期間は1年ほどとされていて、都内のマンションで半同棲生活を送っているようです。この熱愛に対し、横田さんの所属事務所は『プライベートは本人に任せている』と回答しており、明確に否定はしていません。今回の舞台挨拶では、その幸せオーラがにじみ出ていたのかもしれません」

2人は、朝のバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）での共演をきっかけに親交を深めたといわれている。2人の交際に、ファンは好意的な印象を抱いている。

「スタジオでの共演だけでなく、過酷なロケを共にする中で仲を深めていったようです。当時からファンの間ではお似合いだと囁かれていたこともあり、熱愛発覚時も祝福の声が目立ちました。今回の横田さんの充実した表情を見る限り、交際は現在も極めて順調なのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

このままゴールインもあるかもしれない。