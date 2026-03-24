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「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が「【密着】清掃業未経験から3年で月130万達成/夜中の3時から働く1日のスケジュール【フランチャイズ】」を公開した。株式会社アクア 取締役の松原氏がインタビュアーとなり、医療機器の営業からビル清掃業で独立したフランチャイズオーナーの須山氏に話を聞いた。「この清掃業界にも勝ち残っていける」と語る須山氏の、リアルな働き方や収入事情に迫っている。



独立の背景について問われた須山氏は、市場調査の中で清掃業の将来性に目をつけたと振り返る。他社のフランチャイズも検討し、身近な有名店である「ワークマン」の面接や試験も受けたことを明かした。最終的に現在のフランチャイズを選んだ決め手として、営業担当者の活気や、未経験でも安心できる研修制度の充実を挙げている。



中盤では、異業種からの参入ゆえの苦労に言及。汚れの落とし方や顧客が納得する基準が分からず、「自分にとっては苦労したところ」と振り返るが、本部の手厚いサポートで乗り越えられたという。日々のスケジュールについては、夜中3時に現場へ入り、午後には実作業を終え、その後は自宅で事務作業を行うサイクルを説明。「夜中に起きるのがすごく辛い」と本音をこぼしつつも、慣れれば生活リズムは整うという。



終盤、現在の売上が月に「130万円ぐらい」に達していることを告白。戦略を立てて実行する面白さに触れ、「この清掃業界にも勝ち残っていけるんだなというのは実感している」と手応えを口にした。加盟を迷っている人へのアドバイスを求められると、自身の経験として過度な勧誘がなかったことを挙げ、「僕ってやっていいんですかね？というのを聞いたくらい」と笑顔で振り返った。



須山氏の飾らない言葉から、未経験からでも着実に実績を積み重ねてきた自信と、ビル清掃業への前向きな姿勢が伝わってくる。自身の経験を包み隠さず語る対談は、これから独立を考える人にとってリアルな参考となるだろう。