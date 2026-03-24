「いたずらしといて その落ち着き何？」



【動画】いたずらの瞬間を押さえた！ まさかの反応に爆笑

そんなツッコミとともに投稿された1枚の写真が、SNSで大きな反響を呼んでいます。写っているのは、「ちくわ」くん（5歳・男の子）。ソファの上で前足をきれいに交差させ、まるで腕組みをしているかのような姿勢で座っています。背筋はすっと伸び、表情はどこまでも穏やか。つい先ほどまで「何かをやらかしていた」とは思えない、余裕たっぷりの佇まいです。



その落ち着きぶりは、まるで事情聴取を受ける側ではなく、話を聞く側。思わず「お休みのところ失礼しました」と声をかけたくなるような、妙な貫禄すら漂っています。この投稿には2万件を超える“いいね”が集まり、「なかなかなの大物感」「話、聞こうか？ の体制だよな」といったコメントが寄せられ、見る人の笑いを誘いました。飼い主のXユーザー・ちくわ君 シーポメさん（@chikuwakun0321）に、当時の様子を伺いました。



ちくわくんと飼い主さん、その後どうなった？

ーー撮影時の状況を教えてください。



「ちくわは毎日、洗濯カゴから靴下を盗み出してリビングに散乱させます。この日も洗濯の際に確認すると、案の定盗まれていて、おもちゃの中に隠されていたり、振り回した形跡があったりしました。『まったくもう』とぶつぶつ言いながら靴下を探し始めたところ、ソファの上からまるで他人事のように、余裕の構えでこちらを眺めていました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「落ち着きが豊川悦司やんって思いました（笑）」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「“窃盗品”の証拠を見せながら言い聞かせましたが、かたくなに目を合わせようとしませんでした」



ーーふだんはどのような性格の子ですか。



「甘えん坊で寂しがりなビビりです。家の中ではトイレの中でもどこへでもついてきますし、入浴中は入口で出待ちする健気な一面もあります。また、ドッグランでは他に誰もいないときは縦横無尽に走り回りますが、ほかのわんこが来ると飼い主の膝の上に逃げてきます。いまだに友達ゼロ、募集中です」



リプライには、思わず笑ってしまう声や、ちくわくんの“心の声”をアテレコする声が相次いで寄せられています。



「まぁ座れよ」

「偉そイッヌだ…」

「なかなかなの大物感」

「私には黙秘権があるんでね」

「話、聞こうか？ の体制だよな」

「さぁなんでもきいてくれたまえ」

「この落ち着き、プロのいたずら犯」

「ふっ、私にはアリバイがあるのだよ」

「足組んでリラックスしてるようにしか見えない」

「今回のイタズラ最高傑作だったんだろうね……」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）