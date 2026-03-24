東京・上野の「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」に、春季限定メニューが登場！

好きなキャラクターが選べる苺がいっぱいのアフタヌーンティーやハニトー、ブルーベリーチーズの韓国風ワッフルなどが楽しめます☆

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「2026年春季限定メニュー」

提供期間：2026年3月18日（水）〜6月頃

取扱店舗：サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ

「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」に、春季限定メニューが登場！

サンリオのキャラクターをイメージしたムースとクロワッサンが選べる「ガーデンバスケットアフタヌーン」や「ハニトー(R)」、韓国発祥の「トゥンワッフル」など全6品がラインナップされています。

また、2025年秋に登場し大人気の「ポムポムプリンのプリンまん」の継続販売も決定しました☆

季節ごとに、上野の自然とリンクした装飾が店内を彩る「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」は、かわいいサンリオキャラクターズと、お花に囲まれながらお食事が楽しめる癒しの空間です。

カフェオリジナルの衣装をまとったキャラクターたちのデザインにも注目しながら、春だけの期間限定メニューが楽しめます☆

季節のアフタヌーン「ガーデンバスケットアフタヌーン いちご畑」

※画像は2名提供時のイメージ

価格：1名・3,850円（税込）

キャラクター(全8種)：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロール、ハンギョドン、リトルツインスターズ

「ガーデンバスケットアフタヌーン いちご畑」は、バスケットとセイボリープレートのボリューム満点なセット。

好きな「サンリオキャラクターズ」のムースとクロワッサンが選べます！

バスケット

内容：

・苺ドーナツ 〜お好きなサンリオキャラクターズのムースを乗せて〜

・苺と紅茶のティラミスカップ

・苺のショートケーキグラス

・レッドマドレーヌ

・いちごプチシュー

・いちごブラウニー

・いちごミルクレープ

※1〜3名分まで1台で提供

春が旬のくだもの「いちご」をふんだんに使ったスイーツがたっぷりのバスケット。

華やかな見た目と味わいを、大好きなサンリオキャラクターといっしょに楽しめます。

セイボリー

内容：

・お好きなサンリオキャラクターズ クロワッサン

・こぼれポッドのアミューズ（シュリンプフライ、ミニフランク、ブロッコリー、パプリカ、ポテト、ミックススパイス）

※1名ごとに1プレートで提供

セイボリーには、キャラクターと野菜がサンドされたクロワッサンが登場。

植木鉢からこぼれたように盛り付けられたアミューズも、多彩な味わいで楽しませてくれます。

季節のスイーツ＆ドリンク

春季限定メニューとして、季節のスイーツと季節のドリンクがそれぞれ2種類ずつ登場。

見た目もかわいいスイーツ＆ドリンクで、ハッピーなカフェ時間が過ごせます☆

おともだちといっしょ♪苺ミルキーハニトー(R)

価格：2,200円（税込）

「おともだちといっしょ♪苺ミルキーハニトー(R)」は、食パンを丸ごと一斤使用したボリュームたっぷりの一品。

トーストの中にはハチミツと苺ソースが染み渡り、甘党さんにピッタリのハニトーとなっています。

※3〜4名での注文推奨メニューです

季節のトゥンワッフル ブルーベリーチーズ

価格：1,650円（税込）

「季節のトゥンワッフル ブルーベリーチーズ」は、ブルーベリーと相性抜群のクリームチーズが魅力的なスイーツ。

お好みでバニラアイスを添えて楽しむことができます。

テイクアウト販売実施中「ポムポムプリンのプリンまん」

価格：770円（税込）

大好評の「ポムポムプリンのプリンまん」はテイクアウト販売も実施！

カフェのご利用に関わらず、予約不要で購入できるので、食べ歩きやお土産におすすめです。

※テイクアウト利用時は、店内の混雑状況により、提供までに時間がかかる場合があります。時間に余裕を持って来店ください

季節のドリンク 苺フローズンヨーグルト／苺ティーソーダ

価格：苺フローズンヨーグルト 1,100円（税込）／苺ティーソーダ 990円（税込）

季節のドリンクは、苺とヨーグルトのひんやり美味しい「苺フローズンヨーグルト」と、ほのかにグレープフルーツの香りスッキリティーソーダに、果肉たっぷりのストロベリーソースを乗せた「苺ティーソーダ」がラインナップ。

それぞれ好きなサンリオキャラクターズのモナカをトッピングできます。

「サンリオキャラクターズ」がかわいい、期間限定の春を感じられるスイーツやドリンク！

「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」の春季限定メニューは、2026年6月頃まで販売中です。

※「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」は、事前予約優先制です

※ワンドリンクオーダー制です

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post いちごがいっぱいのアフタヌーンティーも！サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「2026年春季限定メニュー」 appeared first on Dtimes.