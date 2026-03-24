いちごがいっぱいのアフタヌーンティーも！サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「2026年春季限定メニュー」
東京・上野の「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」に、春季限定メニューが登場！
好きなキャラクターが選べる苺がいっぱいのアフタヌーンティーやハニトー、ブルーベリーチーズの韓国風ワッフルなどが楽しめます☆
サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「2026年春季限定メニュー」
提供期間：2026年3月18日（水）〜6月頃
取扱店舗：サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ
「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」に、春季限定メニューが登場！
サンリオのキャラクターをイメージしたムースとクロワッサンが選べる「ガーデンバスケットアフタヌーン」や「ハニトー(R)」、韓国発祥の「トゥンワッフル」など全6品がラインナップされています。
また、2025年秋に登場し大人気の「ポムポムプリンのプリンまん」の継続販売も決定しました☆
季節ごとに、上野の自然とリンクした装飾が店内を彩る「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」は、かわいいサンリオキャラクターズと、お花に囲まれながらお食事が楽しめる癒しの空間です。
カフェオリジナルの衣装をまとったキャラクターたちのデザインにも注目しながら、春だけの期間限定メニューが楽しめます☆
季節のアフタヌーン「ガーデンバスケットアフタヌーン いちご畑」
※画像は2名提供時のイメージ
価格：1名・3,850円（税込）
キャラクター(全8種)：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロール、ハンギョドン、リトルツインスターズ
「ガーデンバスケットアフタヌーン いちご畑」は、バスケットとセイボリープレートのボリューム満点なセット。
好きな「サンリオキャラクターズ」のムースとクロワッサンが選べます！
バスケット
内容：
・苺ドーナツ 〜お好きなサンリオキャラクターズのムースを乗せて〜
・苺と紅茶のティラミスカップ
・苺のショートケーキグラス
・レッドマドレーヌ
・いちごプチシュー
・いちごブラウニー
・いちごミルクレープ
※1〜3名分まで1台で提供
春が旬のくだもの「いちご」をふんだんに使ったスイーツがたっぷりのバスケット。
華やかな見た目と味わいを、大好きなサンリオキャラクターといっしょに楽しめます。
セイボリー
内容：
・お好きなサンリオキャラクターズ クロワッサン
・こぼれポッドのアミューズ（シュリンプフライ、ミニフランク、ブロッコリー、パプリカ、ポテト、ミックススパイス）
※1名ごとに1プレートで提供
セイボリーには、キャラクターと野菜がサンドされたクロワッサンが登場。
植木鉢からこぼれたように盛り付けられたアミューズも、多彩な味わいで楽しませてくれます。
季節のスイーツ＆ドリンク
春季限定メニューとして、季節のスイーツと季節のドリンクがそれぞれ2種類ずつ登場。
見た目もかわいいスイーツ＆ドリンクで、ハッピーなカフェ時間が過ごせます☆
おともだちといっしょ♪苺ミルキーハニトー(R)
価格：2,200円（税込）
「おともだちといっしょ♪苺ミルキーハニトー(R)」は、食パンを丸ごと一斤使用したボリュームたっぷりの一品。
トーストの中にはハチミツと苺ソースが染み渡り、甘党さんにピッタリのハニトーとなっています。
※3〜4名での注文推奨メニューです
季節のトゥンワッフル ブルーベリーチーズ
価格：1,650円（税込）
「季節のトゥンワッフル ブルーベリーチーズ」は、ブルーベリーと相性抜群のクリームチーズが魅力的なスイーツ。
お好みでバニラアイスを添えて楽しむことができます。
テイクアウト販売実施中「ポムポムプリンのプリンまん」
価格：770円（税込）
大好評の「ポムポムプリンのプリンまん」はテイクアウト販売も実施！
カフェのご利用に関わらず、予約不要で購入できるので、食べ歩きやお土産におすすめです。
※テイクアウト利用時は、店内の混雑状況により、提供までに時間がかかる場合があります。時間に余裕を持って来店ください
季節のドリンク 苺フローズンヨーグルト／苺ティーソーダ
価格：苺フローズンヨーグルト 1,100円（税込）／苺ティーソーダ 990円（税込）
季節のドリンクは、苺とヨーグルトのひんやり美味しい「苺フローズンヨーグルト」と、ほのかにグレープフルーツの香りスッキリティーソーダに、果肉たっぷりのストロベリーソースを乗せた「苺ティーソーダ」がラインナップ。
それぞれ好きなサンリオキャラクターズのモナカをトッピングできます。
「サンリオキャラクターズ」がかわいい、期間限定の春を感じられるスイーツやドリンク！
「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」の春季限定メニューは、2026年6月頃まで販売中です。
※「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」は、事前予約優先制です
※ワンドリンクオーダー制です
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