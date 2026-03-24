２４日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４４７．４５ポイント（１．８４％）高の２４８２９．９２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１８．９９ポイント（１．４３％）高の８４２６．８１ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１４９５億８５７０万香港ドルに縮小している（２３日前場は１９２３億７４５０万香港ドル）。

投資家心理が改善する流れ。米国・イスラエルとイランの戦争拡大に対する懸念がひとまず薄らぎ、高止まりしていた原油相場が低下した。トランプ米大統領は２３日、イランと実りある協議を行ったとし、日本時間２４日朝方を期限としていたイランの発電所に対する軍事攻撃を５日間延長すると自身のＳＮＳに投稿。２３日のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が前営業日比１０．３％安の８８．１３米ドル（１バレル）と大幅に低下している。時間外取引の早朝には１００米ドルを突破する場面もみられた。また、香港で主要企業の決算報告が本格化する中、好業績銘柄を物色する動きが活発化していることも相場の押し上げ要因となっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、創薬支援の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が８．９％高、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が７．７％高、即席麺・飲料大手の康師傅ＨＤ（３２２／ＨＫ）が６．７％高と上げが目立った。老鋪黄金の通期決算は２３０％増益。今年第１四半期（１〜３月）の好決算見通しも明らかにし好感された。康師傅の通期決算は２割増益と堅調。期末配当と特別配当の増額方針も示し材料視されている。

セクター別では、消費関連が高い。老鋪黄金や康師傅のほか、機能性飲料の東鵬飲料（集団）（９９８０／ＨＫ）が５．８％、酒造の華潤ビールＨＤ（２９１／ＨＫ）が５．７％、金ジュエリーの夢金園黄金珠宝集団（２５８５／ＨＫ）が４．２％、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が３．５％、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が３．３％ずつ上昇した。華潤ビールの通期決算は３割減益とさえなかったものの、配当の増額方針を発表したことが買い材料となっている。

産金・非鉄セクターも急伸。霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が５．６％高、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が５．３％高、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が４．８％高、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が４．４％高、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が４．３％高で引けた。

設備や発電の電力セクターもしっかり。東方電気（１０７２／ＨＫ）が５．２％高、ハルビン電気（１１３３／ＨＫ）が４．２％高、上海電気集団（２７２７／ＨＫ）が２．８％高、華能国際電力（９０２／ＨＫ）が２．６％高、華電国際電力（１０７１／ＨＫ）が２．５％高で前場取引を終えた。

本土マーケットも４日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．９５％高の３８４９．３４ポイントで前場の取引を終了した。金融が上げを主導。公益、医薬、運輸、インフラ関連、素材、不動産、消費関連なども買われた。半面、エネルギーは安い。自動車も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）