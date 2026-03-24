きょう3月24日（火）よる8時〜9時54分 日本テレビ系で放送の「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP」。

またまた「小5クイズ」が賞金1000万円スペシャルで帰ってきた！今回も各分野で最強のインテリが集結。全問正解し、勝利の栄冠を手にするのはいったい誰!?

日本テレビ系列で放送している「一茂×かまいたち ゲンバ」でおなじみの3人組、長嶋一茂、かまいたちの山内健司・濱家隆一が「小5クイズ」にやってきた！インテリコメンテーターを務め博識な一茂と、父は元・小学校の校長先生で、自身は教員免許を持つという山内、芸能界屈指の頭の回転の速さでひらめきの濱家は、バランスの取れたチームワークで怒濤の快進撃を見せる。下馬評を覆し、見事1000万円獲得なるか!?

前回、最終問題で惜しくも敗退した元・日本テレビアナウンサーの同期コンビ、羽鳥慎一＆藤井貴彦がリベンジ参戦！羽鳥は昨年9月、武田真一とのコンビで1000万円を獲得したクイズ実力者。藤井は夜のニュース「news zero」のメインキャスターで、過去「news every.」に14年間出演するなど、長年にわたり報道キャスターを務める超知識人。今回こそ同期の藤井と全問正解達成を願う羽鳥、そしてこの日が誕生日の羽鳥に「全問正解」という名のプレゼントを願う藤井。同期を思いやる二人で力を合わせ、1000万円をつかみ取れるか!?

今夜の大本命！令和最強のクイズ王、東大卒・伊沢拓司と平成最強のクイズ王、京大卒・宇治原史規（ロザン）が再び夢のタッグを組む！前回悔しすぎる結果に終わった最強タッグが、今回は王者のプライドをかけ、超本気モードで参戦。驚異の知識量と推理力がまさに2倍の“伊沢＆宇治原”最強コンビは、今度こそ全問正解し、1000万円を獲得できるのか!?

また、今年度、助っ人として大人たちのピンチを救ってくれた小学5年生「あきと」「えな」「かいなる」「こうた」「ここ」の5人が今回で番組を卒業。全問正解する姿を見せて、卒業を華々しく祝うのはいったいどの挑戦者なのか!?