燃費最優秀モデルの仕様とは？

2026年2月28日に始まったアメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、中東のホルムズ海峡が事実上の封鎖状態にあります。

ホルムズ海峡は世界各国、特にアジア諸国の原油調達における重要なルートです。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番低燃費”なトヨタ最新「“3列7／8人乗り”ミニバン」の姿です！ 画像を見る！（25枚）

日本では2025年末にガソリン税の暫定税率が廃止され、1リットルあたり25.1円の上乗せがなくなり、歓迎の声があがっていました。

しかしながら中東情勢の悪化にともない、再びガソリン価格が上昇に転じ、予断を許さない展開となっています。

そのような環境下においても、燃費の良いクルマはガソリン代を抑えられる移動手段として、頼りになる存在といえるでしょう。

さて、トヨタのミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の中で、最も燃費が良いグレードを紹介します。

ヴォクシーは2001年、姉妹車「ノア」と同時に初代モデルが登場しました。ノアが落ち着いた雰囲気を持つのに対し、ヴォクシーは主張の強い個性的なフロントマスクを採用し、両車のキャラクターは明確に差別化されています。

現行型は2022年1月に約8年ぶりのフルモデルチェンジを果たした4代目で、全グレードが3ナンバーサイズに統一されています。

日本自動車販売協会連合会（自販連）の「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によると、2026年2月の販売台数は8196台を記録し、ランキング6位に入っています。

2025年9月の一部改良では、ボディカラーを全4色に絞り、グレード体系を整理。オプション内容の見直しや標準装備化を実施しました。

そんなヴォクシーのなかでも、最も燃費性能に優れているのはHYBRID S-Z 2WD（7人乗り）と、HYBRID S-G 2WD（7人乗り／8人乗り）です。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm、ホイールベース2850mm。ヴォクシー専用の精悍なエアロパーツは全グレード共通の装備です。

上位モデルのHYBRID S-Zでは、フロントバンパー内部にLEDの薄暮灯が追加されたり、ステンレスのドアベルトモールディングが装備されている点が特徴です。

S-Zには切削光輝＋ダークグレー塗装の17インチホイール、下位モデルのS-Gにはダークグレー塗装の16インチホイールを採用。ボディカラーは4色から選択可能で、インテリアカラーはブラックに統一されています。

7人乗り仕様はセカンドシートに折りたたみ式テーブルとアームレストを備えたキャプテンシートを採用しています。

特にS-Zは運転席・助手席を素早く温める「快適温熱シート」を備え、寒い季節に重宝します。

マルチインフォメーションディスプレイの画面サイズは、S-Zでは7インチ、S-Gでは4.2インチと違いがあります。なお、パワースライドドアはS-Zが両側、S-Gが助手席側のみ標準装備となっています。

安全面では予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を搭載。パワートレインは1.8リッターハイブリッド、駆動方式はFF（2WD）です。

燃費はWLTCモードで23.0km／Lと、ヴォクシーのラインナップの中で最も優れた数値を記録しています。

なお、価格（消費税込み、以下同）はHYBRID S-Z 2WD（7人乗り）が399万9600円、HYBRID S-G 2WD（7人乗り／8人乗り）が359万5900円となっています。