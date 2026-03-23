スマホを貼るだけで作業効率爆上がりする！ノートPC用スマホホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ノートPCにスマホを一体化し、MagSafeで瞬時装着＆自在な角度調整が可能な薄型スマホホルダー「200-STN098SV」を発売した。
■ノートPCにスマホを拡張ディスプレイ化
スマートフォンをノートパソコンやモニターに固定できる本製品は、まるでデュアルディスプレイのような使い方を実現する。チャットやSNS、資料確認などをサブ画面として表示でき、作業効率が大幅に向上。限られたスペースでもスマートなワーク環境を構築でき、ビジネスシーンはもちろん日常使いにも最適だ。
■MagSafeで1秒設置の快適さ
MagSafe対応のiPhoneなら、マグネットでピタッと装着するだけ。わずか1秒でセットでき、取り外しもスムーズだ。さらに付属のメタルリングを使用すれば、MagSafe非対応のAndroidスマートフォンでも使用できる。デバイスを選ばず、誰でも手軽に導入できる利便性が魅力だ。
■自由自在な角度＆回転で見やすさ抜群
270°の無段階角度調整と360°回転機構により、視線や用途に合わせた最適なポジションに調整できる。縦・横どちらの向きにも対応し、動画視聴やオンライン会議、資料閲覧などあらゆるシーンで快適な視認性を実現した。細かな調整ができることで、長時間の使用でもストレスを軽減する。
■貼り付けも安心、柔軟な設置方法
ベース部分には十字の溝があり、設置方向を自由に選択できる。さらに、貼って剥がせる透明シールが付属しているため、機器に直接貼りたくない場合でも安心して使用できる。ユーザーの環境や好みに応じた柔軟な設置ができるため、初めての方でも気軽に導入できる。
■折りたたんで持ち運べる薄型設計
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができ、厚さ約1cmのスリム設計でバッグにもすっきり収納可能だ。重量も約92gと軽量で、外出先や出張先でも気軽に持ち運びできる。どこでも快適な作業環境を実現する、モバイルワーカーに最適なアイテムだ。
■ノートPCにスマホを一体化し、MagSafeで瞬時装着＆自在な角度調整が可能な薄型スマホホルダー「200-STN098SV」
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■自由自在な角度＆回転で見やすさ抜群
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■貼り付けも安心、柔軟な設置方法
ベース部分には十字の溝があり、設置方向を自由に選択できる。さらに、貼って剥がせる透明シールが付属しているため、機器に直接貼りたくない場合でも安心して使用できる。ユーザーの環境や好みに応じた柔軟な設置ができるため、初めての方でも気軽に導入できる。
■折りたたんで持ち運べる薄型設計
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができ、厚さ約1cmのスリム設計でバッグにもすっきり収納可能だ。重量も約92gと軽量で、外出先や出張先でも気軽に持ち運びできる。どこでも快適な作業環境を実現する、モバイルワーカーに最適なアイテムだ。
■ノートPCにスマホを一体化し、MagSafeで瞬時装着＆自在な角度調整が可能な薄型スマホホルダー「200-STN098SV」
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