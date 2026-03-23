今年は上野で「NVIDIA Gamer Day」開催！ 日本では非売品の「GeForce RTX 5070 Founders Edition」が1名に当たる
NVIDIAは、4月4日にイベント「NVIDIA Gamer Day」をesports Style UENOで開催すると明らかにした。参加は無料だが、デモタイトルの関係で18歳以上が対象となっている。
今年は上野で「NVIDIA Gamer Day」開催！ 日本では非売品の「GeForce RTX 5070 Founders Edition」が1名に当たる
NVIDIA日本法人は春ごろ国内向けに小規模なイベントを開催しており、今年も開催が決定したという内容。例年秋葉原だったが昨今来場者数が増えてきており、今年はより広いesports Style UENOで行われることになったようだ。MCに岸大河さん、ゲストにストリーマーの伊織もえさんを迎える豪華キャストで、NVIDIAによる技術解説からファミ通によるコーエーテクモゲームス『仁王３』プロデューサー柴田剛平氏とのステージセッションまで様々な催しが企画されている。
当日のタイムテーブル
今年は上野で「NVIDIA Gamer Day」開催！ 日本では非売品の「GeForce RTX 5070 Founders Edition」が1名に当たる
NVIDIA日本法人は春ごろ国内向けに小規模なイベントを開催しており、今年も開催が決定したという内容。例年秋葉原だったが昨今来場者数が増えてきており、今年はより広いesports Style UENOで行われることになったようだ。MCに岸大河さん、ゲストにストリーマーの伊織もえさんを迎える豪華キャストで、NVIDIAによる技術解説からファミ通によるコーエーテクモゲームス『仁王３』プロデューサー柴田剛平氏とのステージセッションまで様々な催しが企画されている。
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