佐藤龍之介、大関友翔ら不在…海外組も招集なしの韓国遠征で求められるリーダーの資質。梅木怜が示したロス五輪世代を牽引する覚悟【U-21日本代表】
トルコのアンタルヤで行なわれる予定だった３月下旬の活動は中東情勢の悪化により、急遽行き先が変更となった。
大岩剛監督率いるロス五輪世代のU-21日本代表は、23日から25日まで国内で活動し、26日から29日の日程で韓国に乗り込む。今秋のアジア競技大会（アジア版の五輪）で23歳以下のチームを編成する韓国、U-21の米国代表と中１日でマッチメイクし、さらなる強化を目ざす。
23日の午後からスタートした今活動。直近のリーグ戦に出場した者もいるため、コンディションを見極めたうえで選手たちは汗を流した。
今回はトルコから韓国遠征に変更となり、さらに活動期間も短い。メンバー選考はそうした状況を踏まえ、海外組の招集はなし。さらに同時期にA代表の欧州遠征に参加するMF佐藤龍之介（FC東京）や、３月半ばに負傷したMF大関友翔（川崎）も選出されていない。
さらに１月のU-23アジアカップでキャプテンを務めたCB市原吏音も大会後にAZへ移籍したため、主軸を欠く韓国シリーズとなる。
25人のリストを見ても初招集が７名で、コアメンバーは数えるほど。昨秋のU-20ワールドカップで副キャプテンを務めたMF小倉幸成（法政大／岡山加入内定）がリーダー格として期待されるなか、DF梅木怜（今治）にも同様にチームを牽引する役割が求められる。
U-23アジア杯で副キャプテンを務め、市原不在時には腕章も巻いた梅木。帝京高時代なども含め、キャプテンを担った経験はなく、キャラクターとしても縁の下の力持ちタイプではある。だが、徐々にコアメンバーとしての自覚が増しており、自身の心境も変化しつつあるのも成長のひとつだ。
別メニューでリカバリートレーニングを行なった初日の活動後、梅木はこう話した。
「ミーティングで（大岩）剛さんから言われたんですが、『今回はキャプテンを決めない』と。これまで剛さんのチームに呼ばれている回数が多い選手で、率先して引っ張っていければと思う。全員がリーダーの意識を持つことも大事なので、自分はしっかりやっていきたい」
実際に今回のメンバーを見れば、初顔の選手が多い。全てのカテゴリーを通じて初代表となるFW白井亮丞（東京V）のように、面識のある選手が２、３人しかいないような者も少なくない。そうした選手を迎え入れつつ、限られた時間のなかでコミュニケーションを取っていくこともリーダー格の梅木に課せられた使命で、本人も理解をしている。
チームのために戦う一方で、個人へのフォーカスも忘れてはいない。「今年はしっかり結果を残したい想いがある。自分がゴール前に行く機会が増えているので、シュートを外したら何も生まれない」と梅木が話すように、今季はSBながらもゴールに絡むプレーに重きを置いている。
クラブでは居残りでシュート練習に励んでおり、22日のJ２・J３百年構想リーグ・地域リーグラウンド第７節の徳島戦（２−１）では３バックの左に入ると、25分に自ら持ち上がってロングレンジのシュートで先制点を奪った。普段の取り組みが成果として現れつつあり、今遠征ではゴールに関わる役割も期待される。
クラブでは３バックの一角や左ウイングバックでのプレーが増えており、今年１月のU-23アジア杯でも左SBで起用された。本職の右サイドを務める機会は減りつつあるが、今回の韓国遠征は右SBでのプレーが見込まれる。
柔軟に対応できるプレースタイルも活かして、梅木はロス世代を牽引するような活躍を見せられるか。勢いに乗っている攻撃的SBはさらなる進化を目ざし、韓国に乗り込む。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
大岩剛監督率いるロス五輪世代のU-21日本代表は、23日から25日まで国内で活動し、26日から29日の日程で韓国に乗り込む。今秋のアジア競技大会（アジア版の五輪）で23歳以下のチームを編成する韓国、U-21の米国代表と中１日でマッチメイクし、さらなる強化を目ざす。
今回はトルコから韓国遠征に変更となり、さらに活動期間も短い。メンバー選考はそうした状況を踏まえ、海外組の招集はなし。さらに同時期にA代表の欧州遠征に参加するMF佐藤龍之介（FC東京）や、３月半ばに負傷したMF大関友翔（川崎）も選出されていない。
さらに１月のU-23アジアカップでキャプテンを務めたCB市原吏音も大会後にAZへ移籍したため、主軸を欠く韓国シリーズとなる。
25人のリストを見ても初招集が７名で、コアメンバーは数えるほど。昨秋のU-20ワールドカップで副キャプテンを務めたMF小倉幸成（法政大／岡山加入内定）がリーダー格として期待されるなか、DF梅木怜（今治）にも同様にチームを牽引する役割が求められる。
U-23アジア杯で副キャプテンを務め、市原不在時には腕章も巻いた梅木。帝京高時代なども含め、キャプテンを担った経験はなく、キャラクターとしても縁の下の力持ちタイプではある。だが、徐々にコアメンバーとしての自覚が増しており、自身の心境も変化しつつあるのも成長のひとつだ。
別メニューでリカバリートレーニングを行なった初日の活動後、梅木はこう話した。
「ミーティングで（大岩）剛さんから言われたんですが、『今回はキャプテンを決めない』と。これまで剛さんのチームに呼ばれている回数が多い選手で、率先して引っ張っていければと思う。全員がリーダーの意識を持つことも大事なので、自分はしっかりやっていきたい」
実際に今回のメンバーを見れば、初顔の選手が多い。全てのカテゴリーを通じて初代表となるFW白井亮丞（東京V）のように、面識のある選手が２、３人しかいないような者も少なくない。そうした選手を迎え入れつつ、限られた時間のなかでコミュニケーションを取っていくこともリーダー格の梅木に課せられた使命で、本人も理解をしている。
チームのために戦う一方で、個人へのフォーカスも忘れてはいない。「今年はしっかり結果を残したい想いがある。自分がゴール前に行く機会が増えているので、シュートを外したら何も生まれない」と梅木が話すように、今季はSBながらもゴールに絡むプレーに重きを置いている。
クラブでは居残りでシュート練習に励んでおり、22日のJ２・J３百年構想リーグ・地域リーグラウンド第７節の徳島戦（２−１）では３バックの左に入ると、25分に自ら持ち上がってロングレンジのシュートで先制点を奪った。普段の取り組みが成果として現れつつあり、今遠征ではゴールに関わる役割も期待される。
クラブでは３バックの一角や左ウイングバックでのプレーが増えており、今年１月のU-23アジア杯でも左SBで起用された。本職の右サイドを務める機会は減りつつあるが、今回の韓国遠征は右SBでのプレーが見込まれる。
柔軟に対応できるプレースタイルも活かして、梅木はロス世代を牽引するような活躍を見せられるか。勢いに乗っている攻撃的SBはさらなる進化を目ざし、韓国に乗り込む。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
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