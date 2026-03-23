移住体験ツアー参加者の“リスナー社員”のみなさんと、秩父市移住相談センターの地域おこし協力隊・伊藤広高さん、パーソナリティの浜崎美保

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜〜木曜 17:00〜20:00）。本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして“リスナー社員”のみなさんと一緒に日々のリアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。3月12日（木）放送のコーナー「スカロケ移住推進部」では、埼玉県秩父市を特集。地域とのつながり方を提案する雑誌「TURNS（ターンズ）」プロデューサーの堀口正裕さんに加え、秩父市移住相談センターの地域おこし協力隊・伊藤広高さんをゲストに迎え、先日開催された「移住体験ツアー」の模様を振り返りました。

（写真左から時計回りに）「TURNS」堀口正裕さん、パーソナリティのマンボウやしろ、浜崎美保、秩父市移住相談センターの地域おこし協力隊・伊藤広高さん

3月6日に開催された「秩父を知る、暮らすを想像する1日『歴史・文化・産業・自然を味わう移住体験ツアー』」。今回は、抽選で選ばれた6名のリスナー社員（リスナー）とともに、浜崎秘書も実際に現地を訪れました。企画を担当した伊藤さんは、「観光では味わえないところにこそ、本当の秩父の魅力がある」という信念のもと、特別な行程を組みました。午前中は、地域おこし協力隊でジオパークガイドも務める上泉さんの案内により、秩父市役所から番場通り、秩父神社までを散策。「秩父がいかに歴史や『ジオ（地質）』と深く関わっているか」を、専門的な視点から学びました。

秩父神社にて

午後は、世界中のウイスキーファンが注目する「イチローズモルト」を手掛けるベンチャーウイスキーの蒸溜所「秩父蒸溜所」を見学。その後、秩父の大自然に囲まれた、週末＆１日１組限定のカフェ付きプライベートキャンプ場「KEiNA CHICHIBU（ケイナ・チチブ）」へと向かいました。

「秩父蒸留所」を見学

◆焚き火とウイスキー、そして「人の温かさ」ツアーのハイライトは、大自然の中で焚き火を囲みながらのひととき。参加者は、イチローズモルトのテイスティングや、秩父の自然の味を堪能。

秩父市産のおつまみをイチローズモルトとともに

浜崎は「武甲山（ぶこうさん）という雄大な山に見守られながら、水や空気、景色の良さを全部味わうことができました」と振り返ります。

ツアーの締めくくり。KEiNA CHICHIBUにて

また、浜崎が何より印象に残ったと語るのが、街の人々との交流です。「街ぶらしながらお散歩していると、地元の方が『こんにちは』『おはようございます』と、とってもフレンドリーに声をかけてくださるんです。まず、人の温かさに触れることができました」ツアーに参加したリスナー社員（神奈川県・43歳・自営業）からも、感動のメッセージが届きました。「案内人の地元の方々や地域おこし協力隊の皆様も、人柄が素敵な方たちでした。昼食の郷土料理も、特に野菜の旨味が素晴らしくて。最後は焚き火を囲み、参加者の皆さんと談笑。とても贅沢で幸せな時間でした。近い内にまず一人旅をし、その後『お試し住宅』の体験もしてみようと思います」この感想を受け、浜崎は「朝の集合時と最後では、皆さんの表情が全然違いました。街からパワーをもらって、心からの声が出ていた。本当にいい1日でした」と、参加者の変化を目の当たりにした喜びを語りました。

秩父市移住相談センターの地域おこし協力隊・伊藤広高さんとツアー参加者の方々でパチリ

伊藤さんは、移住を検討している方へ向けて「秩父市は池袋から特急ラビューで約77分。自然、文化、観光が揃った魅力的な街です。移住相談はもちろん、『街ってどんなところ？』といった気軽なご相談でも大歓迎です」とメッセージを送りました。この“77分”という移動時間について、浜崎は「ラビューが本当に素敵な電車なんです！ 窓が足元まであって景色が全部見えますし、乗り心地も抜群」と熱弁。やしろも「メールを整理したり。動画を1本観たりするのに、ちょうどいい時間。1時間ちょっとという距離感は本当に魅力」と、都心との絶妙なアクセス性に納得の表情を見せました。

秩父神社にて。パーソナリティの浜崎美保

秩父市移住相談センターでは、住まいや仕事、地域の生活情報など、移住に関するさまざまな相談を受け付けています。「秩父に住んでみたいけれど、何から始めたらいいか分からない……」そんな方でも安心して一歩を踏み出せるよう、無料で利用できる「お試し居住住宅」の提供や、スタッフが車で街をご案内する「街案内ツアー」実施。これらを通じて、通常の観光では味わえない秩父の暮らしや地域の雰囲気を、じっくりと体験できます。興味がある方は秩父市移住相談センター、詳細は秩父市移住サイト「暮らす秩父」 https://www.chichibu-iju.com/を確認ください。＜番組概要＞番組名：Skyrocket Company放送日時：毎週月曜〜木曜17:00〜20:00パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/ https://www.tfm.co.jp/sky/

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