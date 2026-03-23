3人乗りの「便利なマシン」が話題に！

「クルマでもない、バイクでもない」という絶妙なポジションで、いま注目を集めている乗り物があります。

それが、神奈川県相模原市の「株式会社カーター」が展開する3輪トライク「APトライク125」と「APトライク250」です。一体どのような乗り物なのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが3人乗りの「便利なマシン」です！（14枚）

APトライクの特徴として、「手軽さ」と「コストパフォーマンス」があげられます。

普通自動車免許で運転でき、それでいて車検や車庫証明は不要。税金や任意保険といった維持費も250ccクラスのバイクと同等という、家計に優しい設計です。

「ちょい乗り！ ちょい載せ！ ちょー便利！」というコンセプトが示す通り、その使い勝手も抜群。全長2200mm×全幅1000mmという非常にコンパクトなボディは、街中での取り回しに最適です。

しかも最大3人まで乗車可能で、屋根やフロントシールド、ワイパーを標準装備しているため、不意の雨に降られても快適な移動をサポートしてくれます。

オプションの折りたたみ式リアキャリアを追加すれば、買い物の荷物もしっかり積めるようになり、「日常の足」としての完成度が高まります。

スペック面に目を向けると、標準モデルの「APトライク125」は123.6ccの空冷単気筒エンジン（8.6馬力）を搭載。クラッチ操作のいらない4速MTを採用しているため、普通自動車の「AT限定免許」でも運転が可能な点が大きなメリットです。

2024年にはベアリングの大型化やマフラーの強化といった耐久性を高めるアップデートも実施され、実用性がさらに磨かれました。

価格は52万8000円（消費税込、以下同）となっており、「この価格なら手が届く」と多くのユーザーを唸らせています。

より余裕のある走りを求める層に向けて、2024年秋には上位モデル「APトライク250」も登場。

こちらは水冷250ccエンジン（15.6馬力）と5速変速機を組み合わせ、新設計のフレームや強化サスペンションを採用。走行安定性とパワーを両立させたモデルで、価格は77万円です。

ただし、250モデルはクラッチ操作を伴う仕様のため、運転にはMT車も乗れる普通自動車免許が必要となる点には注意が必要です。

ネット上ではAPトライクに実際に乗った人の体験談が寄せられています。

特に目立つのは、「遅い、でもそれがいい」という絶妙な満足感です。幹線道路でエンジンを唸らせながら走る姿に「頑張っていて応援したくなる」といった声や、あえて法定速度付近でのんびり走る「このスピード感がちょうどいい」という、性能の限界を愛着として楽しむ投稿が目立ちます。

また、「とにかく目立つ」という体験談もエピソードもあり、「信号待ちで隣のクルマの人に二度見された」「駐車場で話しかけられた」といった声もあるなど、単なる移動手段を超えたコミュニケーションツールとしての面白さも評価されている様子もうかがえます。

SNSでも「実用的な移動手段として割り切って使うのに便利そう」という現実的な評価から、「趣味の乗り物としてカスタムを楽しみたい」といった遊び心あふれる意見まで、反響が寄せられているAPトライク。

趣味性と実用性を兼ね備え、さらに財布にも優しいAPトライクは、移動という何気ない日常をワクワクさせてくれる、新しい時代の選択肢といえるかもしれません。