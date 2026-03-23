木粼ゆりあ、20代最後にベトナム・ハノイで魅せた自然体の色気。3rd写真集「アップデート中」先行カットを解禁

AKB48/SKE48卒業後、9年ぶりに写真集を発売する木粼ゆりあの3rd写真集「アップデート中」（扶桑社刊）より、大人びた黒ドレス姿やベッドで過ごすランジェリーカットを含む先行カット第2弾を公開！

木粼ゆりあ3rd写真集『アップデート中』(C)扶桑社／撮影：前 康輔

「これぞ30代に突入した木粼ゆりあ!!」

2009年にSKE48でデビューし、AKB48への移籍を経て、現在は俳優として舞台を中心に活躍する木粼ゆりあ。彼女の3rd写真集『アップデート中』（扶桑社）が、3月25日に発売される。このたび、待望の第2弾先行カットが解禁された。

木粼ゆりあ (C)扶桑社／撮影：前 康輔

本作は、2026年2月11日に30歳の節目を迎えた彼女のアニバーサリー作品だ。俳優として、一人の女性として新たなステージへ踏み出す直前、20代最後の輝きを刻むべく、自身初となるベトナム・ハノイでのロケを敢行。グラビアへの挑戦は2017年の2nd写真集以来となるが、ノスタルジックな街並みと活気ある日常が混ざり合う異国の地で、かつてないほど自然体な姿を披露している。

木粼ゆりあ (C)扶桑社／撮影：前 康輔

新たに公開された先行カットは、ベトナム各地で撮影された多彩な衣装が中心だ。シックな黒いドレスや、ベッド上でのランジェリー姿など、大人の色香が漂うカットも含まれる。30代へと向かう彼女の「現在地」を凝縮した一冊に、期待が高まる。

木粼ゆりあ (C)扶桑社／撮影：前 康輔

【プロフィール】

木粼ゆりあ

愛知県春日井市出身。2009年、アイドルグループ・SKE48の第3期生として加入し、グループの選抜メンバー及び、おバカキャラとして冠バラエティ番組を中心に活躍する。2014年にはAKB48に移籍し、チーム4の副キャプテンを務めた。卒業後はドラマ・舞台を中心に俳優活動をスタート。舞台『久馬くんと石田くんの演 第3回公演「生前葬（so）ng♪」』では初主演を務めた。4月には舞台『imgAct9 明日の卒業生たち』に出演予定。

最新情報は公式X（@yuriaaa_peace）、Instagram（yuria_kizaki211）をチェック

木粼ゆりあ (C)扶桑社／撮影：前 康輔

＜木粼ゆりあさんコメント＞

カラフルで可愛い衣装たちと共に、背伸びしてない等身大な大人びた表情のお気に入りカットです。これぞ30代に突入した木粼ゆりあ！！ぜひ3月25日発売の写真集アップデート中の中身も楽しみにしててください！

木粼ゆりあ (C)扶桑社／撮影：前 康輔

＜お渡し会イベントについて＞

3rd写真集発売を記念したお渡し会イベントを東京・名古屋の2都市にてそれぞれ開催

現在予約受付中

【発売記念写真集お渡し会】

3月28日（土）名古屋・ジュンク堂名古屋店

3月29日（日）東京・書泉グランデ

＜3月28日（土）／3月29日（日）開催写真集発売記念お渡し会・券種別特典内容＞

【１冊券】

・写真集1冊手渡し(サインなし)

【３冊券】

・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集2冊(サインなし)

・ランダム生写真1枚(絵柄5種)

【５冊券】

・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集4冊(サインなし)

・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)

・ランダム生写真3枚(絵柄5種)

【１０冊券】

・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集9冊(サインなし)

・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)

・30秒動画コメント(スタッフがお客様のスマホを預かり撮影)

・ランダム生写真5枚コンプリート(絵柄5種)

【ゆりあぴーす券（３０冊券）】

・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集29冊(サインなし)

・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)

・30秒動画コメント(スタッフがお客様のスマホを預かり撮影)

・ランダム生写真5枚コンプリート(絵柄5種)

・木粼ゆりあ責任編集「アップデート中」小冊子

▼予約ページはこちら

【3月28日（土）名古屋・ジュンク堂名古屋店】

https://hoshinoshoten.jp/event/kizakiyuriaeventjunkudonagoya/

【3月29日（日）東京・書泉グランデ】

https://t.livepocket.jp/e/4des6

＜写真集ファンクラブ限定版も発売決定！＞

詳細はオフィシャルファンクラブ「きざきさんち。」にて発表

https://fanicon.net/fancommunities/4264

第１弾誌面先行カット

木粼ゆりあ (C)扶桑社／撮影：前 康輔

木粼ゆりあ (C)扶桑社／撮影：前 康輔

木粼ゆりあ (C)扶桑社／撮影：前 康輔

木粼ゆりあ (C)扶桑社／撮影：前 康輔