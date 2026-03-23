【ハイキュー!! ALL Challengers】 配信時期・価格：未定

東宝のゲーム事業レーベル「TOHO Games」は3月23日、新作スマートフォンゲーム「ハイキュー!! ALL Challengers」を発表した。配信時期や価格は未定。

本作は、アニメ「ハイキュー!!」初の本格的な育成シミュレーションゲーム。「自分だけの、頂を目指す物語」をテーマに、練習メニューを考えながら選手たちを育成し、自分だけのこだわりのチームで試合をして“頂”を目指すスマートフォンゲームとなっている。

ゲーム内には、描き起こしの2Dアニメモーションやイラスト、録り下ろしボイスも収録。今回の発表に合わせて、ゲーム画面も確認できる初報解禁PVが公開された。既に事前登録も開始されており、今後の続報が期待される。

【『ハイキュー!! ALL Challengers』初報解禁PV】

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

