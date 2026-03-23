マテルの「かさねるおしろシリーズ」に「プリンセスとちいさなおへや」と「エルサのこおりのひみつきち」が登場。

ディズニープリンセス「白雪姫」や「オーロラ姫」に加え、「マレフィセント」と「ゴーテル」がディズニーヴィランとして初登場します！

マテル「ディズニープリンセス かさねるおしろシリーズ！ プリンセスとちいさなおへや／アナと雪の女王 エルサのこおりのひみつきち (かさねるおしろシリーズ！ミニドール)」

発売日：2026年3月下旬より順次発売

対象年齢：3才以上

発売元/販売元：マテル・インターナショナル株式会社

世界大手の玩具メーカー「マテル」が展開する、好きなディズニーキャラクターのお城をかさねて遊べる「ディズニープリンセス かさねるおしろシリーズ！プリンセスとちいさなおへや」に新たなキャラクターが仲間入り。

また「アナと雪の女王 エルサのこおりのひみつきち (かさねるおしろシリーズ！ミニドール)」もあわせて発売されます。

映画の世界を思わせる、幻想的な氷の噴水や氷の遊具付きで、「エルサ」と一緒に白いきつねとの物語の世界観を楽しめます☆

ディズニープリンセス かさねるおしろシリーズ！ プリンセスとちいさなおへや

価格：2,750円(税込)

サイズ：W7.9 × D5.1 × H16.6（cm）

自分だけのお城作りを楽しめる「かさねるおしろシリーズ」は、 オリジナルのプリンセスストーリーを描いて、お子さまの想像力を育むおもちゃ。

今回登場する「プリンセスとちいさなおへや」は、開けるまでどのプリンセスが出てくるかわからない、ドキドキ感が味わえるサプライズ仕様になっています。

それぞれの物語をイメージした小物や仲間たちがセットされ、ごっこ遊びの世界観をより豊かしてくれる内容です！

「白雪姫」「オーロラ姫」「ジャスミン」「ラプンツェル」のディズニープリンセス4人に加え、ディズニーヴィランズとして「マレフィセント」と「ゴーテル」がラインナップされます。

初登場となるディズニーヴィランズの2人には、それぞれ物語のカギとなる道具が付属。

「マレフィセント」には糸車、「ゴーテル」には魔法の鏡がついています☆

さらに、別売りの「かさねるおしろシリーズ」と組み合わせれば、遊びの幅を広げることも！

お気に入りのプリンセスドールと一緒に、オリジナルのお城づくりが楽しめます☆

オーロラ姫

『眠れる森の美女』のディズニープリンセス「オーロラ姫」のおへや。

ピンクを基調としたかわいらしいお部屋に、「オーロラ姫」のドールが入っています！

白雪姫

ディズニープリンセス「白雪姫」のおへやには、赤いりんごの実も☆

森の動物たちの姿もあり、物語の世界観がより楽しめる仕様になっています。

ジャスミン

『アラジン』のディズニープリンセス「ジャスミン」のおへやはエキゾチックな雰囲気。

魔神のランプも小物として付属されます！

ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のおへやには、ディズニープリンセス「ラプンツェル」のドールとお花の小物も。

仲良しのカメレオン「パスカル」も付属されます☆

マレフィセント

『眠れる森の美女』のディズニーヴィランズ「マレフィセント」のおへやも登場。

物語を象徴する糸車のパーツも付属されます。

ゴーデル

『塔の上のラプンツェル』のディズニーヴィランズ「ゴーデル」のおへや。

魔法の鏡が付いており、「ラプンツェル」のおへやと合せればより物語の世界を楽しめるセットです☆

アナと雪の女王 エルサのこおりのひみつきち (かさねるおしろシリーズ！ミニドール)

価格：3,300円(税込)

サイズ：W24.4 × D7.5 × H20.2(cm)

「エルサのこおりのひみつきち」は、映画に登場する幻想的なロケーションをイメージしたプレイセット。

氷に包まれたひみつきちの中にはブランコや氷の噴水をはじめ、「エルサ」のミニドールや白いキツネのフィギュア、物語遊びを広げるアクセサリーがそろっています！

白いキツネのお世話をしたり、ブランコや氷のすべり台で遊んだり、映画の世界観を感じながら遊べるおもちゃです☆

また、アクセサリーパーツを組み合わせれば、ひみつきちを自分だけの仕様にアレンジ可能。

「かさねるおしろシリーズ」と組み合わせることもでき、「エルサ」とともにオリジナルの物語を思い描きながら楽しめます！

大人気の「かさねるおしろシリーズ」に、ディズニープリンセスとディズニーヴィランのおへやや「エルサ」のひみつ基地が登場。

マテルの「プリンセスとちいさなおへや／エルサのこおりのひみつきち」は、2026年3月下旬より順次発売です☆

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