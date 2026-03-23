朝食も美味しい温泉宿のおすすめは？ 3800湯以上めぐった温泉ジャーナリストも大満足した宿

温泉宿を選ぶときに注目したいポイントのひとつが、料理の美味しさ。温泉にゆっくり浸かって心身ともに癒されるのが目的だけど、料理を楽しみにしているという方は多いと思います。そこで今回は、お風呂はもちろんのこと、夕食だけでなく、翌日の朝ごはんも感動級の美味しさと定評のある温泉宿を紹介します。これまでに国内3800湯以上をめぐり、現役のフリーアナウンサーでありながら、温泉好きが高じて温泉ジャーナリストとしても活躍する植竹深雪さんにおすすめ宿を厳選していただきました。

朝食バイキングが豪華すぎる名旅館

【新潟県】月岡温泉 白玉の湯 華鳳

新潟県にある月岡温泉の代表格ともいえる老舗名旅館「白玉の湯 華鳳」は、朝食バイキングの豪華さが圧倒的です。和洋中、約80〜90種類もの料理が並び、まさに“朝から夕食級”のラインナップ。

地元で獲れる新鮮野菜たっぷりのサラダバー、炊きたてご飯にいくらや甘えびをのせ放題の海鮮丼、目の前で作られる出汁巻き卵、焼きたてのパン、さらには窯焼きピザまでずらりと並びます。

朝からこんなに贅沢してしまっていいのかと罪悪感すら覚えるほどの充実ぶり。その味もどれも美味しいので、つい食べ過ぎてしまいます。

夕食は厳選された地元食材を活かした会席料理や、季節の素材をふんだんに使ったコースが人気。夜も素晴らしいのですが、朝食ビュッフェの豪華さに感激しきりでした。

もちろんお風呂もおすすめで、自家源泉の白玉の湯は、日本屈指の成分含有量を誇る硫黄泉が特徴。お湯は美しいエメラルドグリーン色で、美肌効果にも期待でき、とても心地よい温泉です。

飛騨地方の郷土料理に舌鼓を打つ秘湯

【岐阜県】濁河温泉 原生林の秘湯 濁河温泉ロッジ

岐阜県の山奥、標高1,400m超の雲上にある「濁河温泉 原生林の秘湯 濁河温泉ロッジ」。こちらの朝食は飛騨ならではの朴葉（ほおば）味噌が主役で、炊きたてのふっくらご飯にのせて食べるとお箸が止まらない美味しさです。

料理の種類も豊富でボリューム満点。揚げたての山菜天ぷらや鶏肉の網焼き、ポタージュスープ、季節のデザートまで並び、朝から山の恵みをたっぷり味わうことができます。素朴ながら心も体も満たされる朝ごはんです。

夕食も飛騨牛や地元の山菜を活かした創作料理が並び、丁寧に作られたお食事はどれも深く印象に残る美味しさです。

そして、温泉は原生林に囲まれた露天風呂が特に最高で、浸かると少しパワフルさを感じる黄褐色にごり湯。新鮮なお湯が24時間流れ出ていて、お湯の良さも実感できます。秘境ならではの静けさと美食が訪れる人を虜にし、リピーターが多いのも頷ける湯宿です。

朝夕、川床で絶品料理をいただける湯宿

【静岡県】湯ヶ島たつた

伊豆の山里、狩野川の渓流沿いに佇む「湯ヶ島たつた」。お食事は川床でいただくスタイルで、これは他でありそうでないスタイル。お席に案内されるとテンションが上がります。朝食も川床でいただけるので夜とは違った雰囲気も楽しめます。

一品一品が丁寧に作られた料理はどれも絶品で、なかでも茶碗蒸し風の牛肉あんかけが印象に残りました。とろりとしたあんかけに牛肉の旨味が溶け込み、優しい味わいが朝の体を温めてくれます。

そのほかに、セルフで炭火で焼く干物も、焼き加減を自分で調整するなどの楽しさもあり格別の美味しさです。

川床で渓流のせせらぎを聞きながらの食事は非日常感たっぷり。冬はこたつ席になります。夕食は伊豆の旬の食材を使った会席で、わさび鍋や鮎の塩焼き、三島野菜などが並び、川の音とともに味わうことができます。

温泉は大浴場のほか、貸切露天風呂が4種類もあり、空いていれば無料でいつでも独占できる贅沢な環境です。湯量が豊富で、湯そのものが新鮮。心地よい渓流の音にぜひ癒されてください。

旨み凝縮、名物の地獄蒸しを堪能できる宿

【大分県】サリーガーデンの宿 湯治柳屋

別府市鉄輪（かんなわ）の湯治場に溶け込む「サリーガーデンの宿 湯治柳屋」。朝食の魅力は、江戸時代から続く鉄輪の名物「地獄蒸し」によって蒸し上げられたせいろ料理。日によって和洋中のいずれかのメニューが提供されます。

中庭には宿自慢の石造りの地獄釜があります。温泉のミネラルを豊富に含んだ蒸気でじっくり蒸された食材は、程よい塩味がつき、食材の甘味と旨味をしっかり引き出し、優しく体に染み渡る美味しさです。

夜はセルフで地獄釜を使えるので、近くのスーパーで食材を買ってきて自分だけの蒸し料理を楽しむことができます。

ディナーは予約制ですが、地獄蒸しを使ったイタリアンレストランもあり、こちらも予約が早めに埋まりがちなほど人気があります。

温泉は源泉かけ流しで、内湯と露天風呂が男女別であります。肌なじみがよく、まろやかなお湯で、体を芯まで温めてくれるのが魅力。

朝も夜も別府ならではの地獄蒸し体験でお腹を満たし、心地よい湯浴みでリフレッシュできるカジュアルな温泉宿です。

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