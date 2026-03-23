「新入社員の初任給の方が上」手取り19万円、50代女性の絶望 「一番損な世代」

不遇の時代を生き抜いてきた就職氷河期世代だが、今も会社や社会への不満は尽きないようだ。投稿を寄せた50代女性（岐阜県／サービス系／年収300万円）は、手取り17万円という厳しい状況下で働いており、

「能力の無い正社員ばかり昇給して、経験値がある契約社員は使い捨て」

と嘆く。同居の子どもは1人と回答。現状に「本当に見捨てられた就職氷河期世代です。子どもには絶対勧めない仕事ですね」と完全に嫌気がさしているようだ。（文：篠原みつき）

「出て行くだけ出て行かせて、今給料は上がらない」

同じく就職氷河期世代の兵庫県の50代女性（正社員・職員／年収250万円）も、手取り19万円という現状に不満を募らせる一人だ。

「第二次ベビーブームに生まれ、バブル崩壊で就職難……私達がなんとか子供を育てたら、後から後から保育料無料やら高校無料やら医療費無料やら、手当の拡充やら、出産も健診も払って、出て行くだけ出て行かせて、今給料は上がらない」

自分たちが苦労して子育てを終えた後に次々と導入された支援策に、やるせない思いが尽きないようだ。さらに現在の待遇についても不満が爆発する。

「新入社員の初任給の方が上。そんな事あります？この年で転職ももう難しい。1番損な世代…で片付けられて絶望しかありません」

新人よりも給料が低い状況に陥れば、絶望するのも当然だ。最後に女性は、政治への要望を口にした。

「せめてこの年代の人の年金を増額する確約でもしてもらえたら、そのように公約した政党を全力で応援します」

※キャリコネニュースでは「手取り20万円以下の人」にアンケートを実施しています。回答はこちらから https://questant.jp/q/94ZJP3D8