Open Clawが新トレンドに、アリババやバイトダンス、テンセントも参入―中国

中国で最近、多くのインターネット企業が人工知能（AI）エージェント「Open Claw（オープンクロー）」のオフラインでの設置業務を展開し、新製品を相次いでリリースした。

ある大手企業のオフライン設置業務を14日に担当したエンジニアは、「企業がこぞってOpen Claw製品を手がけるのが目下のトレンドだ。各社は春節（旧正月、今年は2月17日）後にOpen Claw製品の開発をスタートし、それから2週間足らずでウィンドウズ版のインストールパッケージがリリースされ、マック版ももうすぐリリースされる」と説明した。

阿里巴巴（アリババ）や字節跳動（バイトダンス）、騰訊（テンセント）といったネット企業やテクノロジー企業計11社がOpen Claw製品を相次いで打ち出した。京東は1月に早くもOpen Clawのクラウドサービスリリースを発表している。

注目されるのは、最近相次いで発表された新製品はほぼすべて「インストールのハードルが高い」「アンインストールが難しい」など多くのユーザーが直面する最大の課題に応えるものである点だ。

製品の説明を見ると、高額の料金を支払って技術者を呼んで設置しなければならないオリジナルのOpen Clawに比べ、各社が最近打ち出した新製品には「ゼロタッチデプロイ」「導入後すぐに使える」「操作が簡単」などの優位性が備わっている。

基盤モデルについて見てみると、多くのOpen Claw製品はすでにDeep Seek、Kimi、Mini Max、GLMといった主要基盤モデルメーカーのAPIに対応している。エンジニアによると、現在のところ（AIにおける最小軽量単位の）「Token（トークン）」の消費という点で、一部の基盤モデルはコストパフォーマンスがより高くなるという。

北京市で14日に行われたOpen Claw交流イベントで、ある企業の投資業務責任者は、「これは新しい『アクセスの入り口』を巡る競争だ。AIエージェントの出現により、広告収入に頼るネット企業のビジネスモデルがひっくり返りつつある」と指摘した。

また、「大手企業がOpen Claw業務の展開を急いでいるのは、少なくともこのビジネスモデル転換で出遅れないようにするためだ。将来的には、Open Clawはあらゆるスマホアプリに代わる『入り口』になるかもしれない」との見方を示した。

複数のメディアによると、米国に本社を置くNVIDIAのジェン・スン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）は16日に行われたNVIDIAGTC（GPUTechnologyConference）2026で、「今では世界のどの企業もOpen Claw戦略を立てる必要に迫られている。Open Clawは新たなコンピューターだ」と述べた。（提供/人民網日本語版・編集/KS）