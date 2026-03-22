ドーナル・グリーソンにとって、テイラー・スウィフトの『Opalite』ミュージックビデオ出演は、自身のキャリアにおける最高の予期せぬハイライトとなったそうだ。昨年10月に英トーク番組『グレアム・ノートン・ショー』に一緒に出演した際、ドーナルがテイラーのミュージックビデオに出たいとジョークを飛ばしたことをきっかけに、司会のグレアム、そして一緒に出演していたキリアン・マーフィー、グレタ・リー、ルイス・キャパルディ、ジョディ・ターナー＝スミス全員がビデオに出演するに至っていた。



【写真】熱唱するテイラー・スウィフト

テイラーとのダンスシーンがあるそのビデオについてドーナルは、今月15日に行われたアカデミー賞の会場でこう話した。「とてもエキサイティングだった。2年くらい前にホージアのに出たことがあって、それをとても誇りに思っている。あとは、アイルランド出身のスクエアヘッドというバンドもね」「出演したミュージックビデオはすべて誇りだよ。でも、僕のバケットリストにも入っていなかったテイラーとのダンスには特別なものを感じるね」



ドーナルとテイラーがおそろいの水色のジャージで踊る姿は、この曲の中でもファンからのお気に入りのシーンとなっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）