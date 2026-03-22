人気YouTuberのヒカルが、“新恋人” の存在を明かし、話題を集めている。

「ヒカルさんは3月20日に更新された『エミリンチャンネル』にゲスト出演。『【離婚後どう？】ヒカルに直近の恋愛＆彼女について勇気を出して聞いてみたら何だか様子がおかしい』と題された動画で、新恋人の存在を明かしました。

年齢は非公開であるものの20代で、タレント活動やSNSもやっていないそうです。エミリンさんが描いた似顔絵も公開され、“清楚系の美人さん” と紹介されました。料理上手で、ハイブランドには興味がないそうです」（スポーツ紙記者）

ヒカルは、新恋人は出会ったことがないタイプだとし、「この人を失いたくないというか、この人に振られたくないなと思っている」とも語っていた。

幸せそうな報告であったものの、X上では

《毎回こんなこと言ってる気がする…数ヶ月後、僕の至らなさですって言ってる気がする…》

《失いたくないとか、前も同じこと言ってなかった？》

と、疑問の声もあがっている。こうした指摘が相次ぐ理由を、芸能ジャーナリストが指摘する。

「ヒカルさんといえば、女性関係の派手さで知られていますからね。2024年4月に女優の内田理央さんとの交際が報じられますが、2025年1月に自身のYouTubeチャンネルで破局を明かしています。交際期間は8カ月ほどとされ、破局の理由は “あえて言えば価値観の違い” であるとし、『100％こっちが悪い』と内田さんをフォローしていました」

2025年5月31日には人気キャバクラ嬢で実業家の「進撃のノア」との “交際0日婚” 発表も話題となった。

「ヒカルさんは、夫婦関係について “オープンマリッジ” を宣言。お互いに浮気を許す関係だと明かしましたが、ヒカルさんが無理やり同意させたのではないかという疑問も取りざたされました。12月19日にはスピード離婚となり、物議をかもしましたね」（同）

離婚から約4カ月での “新恋人” 宣言となったが、ヒカルのふるまいには賛否両論がある。

「ヒカルさんは有名YouTuberですから、近況が気になる視聴者も多いのは確かです。しかし、プライベートを含め、なんでも晒しすぎなのではないかといった声も一部で聞かれますね。

ヒカルさん本人はよくとも、一般人である新恋人のプライバシーの問題もあります。ヒカルさんも、彼女の顔写真の公開や詳しい素性は話していないものの、恋愛ネタはやはり議論を呼び起こしそうです」（同）

なにかと話題の尽きない男だが、今回ははたして──。