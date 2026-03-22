STARGLOWの2ndシングル収録曲「Blast Off」のライブ映像公開

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STARGLOWが4月1日にリリースする2ndシングル「USOTSUKI」に収録される「Blast Off」のライブ映像を公開した。

■STARGLOWの圧巻のステージは必見！

BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス&ボーカルグループ・STARGLOWが、4月1日発売の2ndシングル「USOTSUKI」に収録される「Blast Off」のライブ映像を公開した。

『THE LAST PIECE』の審査楽曲としても人気を博した「Blast Off」は、アグレッシブなコレオグラフが映えるラップチューン。

本ライブ映像は、2月14日～15日に東京・有明アリーナで行われたグローバルアーティストによる音楽の祭典【BEAT AX Vo.9】2日目公演のパフォーマンス。デビュー以降初のオムニバスライブイベント出演ながらも、STARGLOWとして研鑽を積んだ 5人が超満員の観客を魅了した圧巻のステージングは必見だ。

デビューシングル「Star Wish」がオリコン週間シングルランキング（2/2付） 1位、Billboard JAPAN Hot 100（1/28公開） 3位を記録し、さらには英・世界的音楽メディアNMEが選ぶ「2026年注目すべき新人アーティスト100組」に日本から唯一選出されるなど今最も勢いに乗るSTARGLOW。2ndシングル「USOTSUKI」にはタイトル曲「USOTSUKI」に加え、先行配信中の「Green Light」、そして「Blast Off」を含む全3曲が収録される。

STARGLOWはこの2ndシングルを携え、4月から全国17都市を巡る自身初のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の開催も決定している。

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「USOTSUKI」

■【動画】STARGLOW「Blast Off」【BEAT AX Vo.9】DAY2

■【画像】STARGLOW「Blast Off」ジャケット画像など

■関連リンク

「USOTSUKI」特設サイト

https://starglow-sp.com/USOTSUKI/

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/