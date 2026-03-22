おじさん同士のピュアな恋模様を描いたドラマ『おっさんずラブ』の社会現象から約9年。今やBLは一過性の流行を超え、映像、コミック、小説と、あらゆるジャンルで良質な物語を生み出し、ファンの裾野を広げ続けている。最近も、竹内涼真と町田啓太出演の有料配信映画『10DANCE』が話題に。昨年12月には『ニューズウィーク日本版』で「教養としてのBL入門」として大々的な特集が組まれたほどだ。

【写真】風間俊介が主演でドラマ化「アラフォーの恋」を描いたBL漫画

価値観と作品の多様化で沼落ちする女性が急増

いまや「隠れて楽しむ趣味」という枠を飛び出し、新たな教養として確固たる市民権を得たといっても過言ではない。では、なぜこれほどまでに普及したのだろうか。

「きっかけの一つは、タイのBLドラマの世界的な大ヒットといわれています」

そう教えてくれたのは、BL専門情報サイト「ちるちる」のOさん。

「さらに、コロナ禍の“おうち時間”で電子書籍が普及したことも大きいです。それまでの紙書籍から電子へと一気に舵（かじ）を切り、手軽に作品を楽しめる環境が整いました」（Oさん、以下同）

ここ数年の社会的価値観の変化も追い風になった。

「多様な愛の形への理解が広まった社会的な流れがBLを受け入れやすい風潮をつくったのでは。さらに昨今の推し活ブームも相まって、関連グッズやイベントも急増。BLのキャラクターのグッズを身につけて持ち歩く、SNSにアップするなど、楽しみ方の幅も格段に広がっています」

そもそもBLの潮流が鮮明になったのは1970年代。

「少女漫画で描かれた“少年愛”に始まり、専門誌『JUNE』の創刊が大きな流れになりました。やがて1991年に創刊された雑誌『イマージュ』が“ボーイズラブ”と銘打ったことからBLという名称が定着しました。近年は刊行数も増え、王道のラブコメから、ミステリーやファンタジー要素のあるものなど設定やストーリーも多様化しています」

それに伴い、読者層も幅広い年代に拡大している。

「作品のレビューから伝わる熱量の高さは、40代や50代が圧倒的ですね」

男性同士の性描写に抵抗感を感じる“食わず嫌い”層も一定数いそうだが……。

「プラトニックな名作も数多くあります。BL作品とひと口に言ってもその内容は多種多様。まずは先入観を捨てて触れてみてほしいです」

そこで、ちるちる編集部に聞いた、初心者向けにオススメのコミックを厳選紹介。ぜひ禁断の扉を開いてみて！

『能美先輩の弁明』

哲学×BLのケミが斬新！知的好奇心も刺激する一冊

「BLアワード2025」総合コミック部門1位に選出された今いちばんホットな昨品。

「話題の哲学科BL！優秀なのに、だらしのない生活を送る能美先輩と、哲学に愛を注ぎ勉学に励む瑛人。正反対の2人ですが、哲学を通して惹かれ合う姿が斬新かつ熱い！学問への純粋な愛情が互いの恋心にリンクする、ロマンチックな一冊」

『能美先輩の弁明』大麦こあら＝著、2024年10月発売／光文社

『40までにしたい10のこと』

ドラマ化で話題！ アラフォーの恋に共感必至

イケメン部下と枯れた上司のリーマンラブストーリー。

「昨年放送された実写ドラマも話題沸騰！40歳を目前にしたサラリーマン・雀は『40までにしたいことリスト』を後輩の慶司と一緒にこなすうち、彼の魅力に惹かれていきます。サラリーマン同士ながらも、丁寧でピュアな恋模様にキュンが止まりません！」

『40までにしたい10のこと』マミタ＝著、2023年2月発売／リブレ

『夜明けの唄』

没入感がすごい！ 壮大なファンタジー

「海の怪物と戦う美しき巫子・エルヴァに恋心を抱き、彼を支え続けるアルト。次第にエルヴァの抱える謎が明らかになっていき……。張り巡らされた伏線と残酷な真実に震撼不可避！ファンタジーBLの傑作」

美しい絵とストーリーの面白さで、熱烈な支持を得る。

『夜明けの唄』ユノイチカ＝著、2021年8月発売／シュークリーム

『リバース』

謎が謎を呼ぶ、スリリングな展開も魅力！

「美麗な作画と謎の多いストーリーに引き込まれる、『ミステリーBL』の傑作。小説家の円を支えるために奮闘する刑事の幸村ですが、円にはとある秘密があって……。明らかになる謎の先にある2人の深い愛に胸を打たれます」

男女とは別に、「α・β・Ω」という3つの性別が存在する、特殊な設定の世界観にも注目。

『リバース』麻生ミツ晃＝著、2020年3月発売／海王社

『太郎 DON'T ESCAPE！』

「ちるちる」評価ランキング上位！ 注目の新作

内気な高校生・太郎はSNSで知り合った「アイ」と会う約束をするが、現れたのは着ぐるみの男で……。

「各電子書籍ストアや『ちるちる』内でのレビューランキング急上昇中！ レトロでキュートな絵柄と、思わず『えっ？』と声が出る予想外の展開に、とりこになる読者が続出。男子高校生2人の甘くてピュアな恋模様にも心を洗われます」

『太郎 DON'T ESCAPE！』mememe＝著、2025年12月発売／大洋図書

『ワンルームエンジェル』

数々の受賞歴や実写ドラマ化を誇る名作

「BL界の鬼才・はらだ先生が描く涙なしには読めない名作。生きる意欲をなくしていたコンビニ店員・幸紀の前に、天使が現れたことから人生が変わっていきます。天使との交流を通して『愛』に気づく幸紀ですが……。涙腺崩壊なので、ぜひバスタオルを用意して結末を見届けてください」

人間と天使の、BLの枠を超えた愛の物語。

『ワンルームエンジェル』はらだ＝著、2019年3月発売／祥伝社

『ちょっと待とうよ、春虎くん』

ピュアでいちずな青春男子にキュンが止まらない♪

「シリアスな恋愛模様が胸を打つ学生BL。同性愛者であることをからかわれ、傷つきながらも無理に笑顔を浮かべるスイ先輩、そんな先輩を真っすぐに救う後輩の春虎くんに涙が止まりません。ありのままの自分を肯定してくれるような一冊」

高校生の切ないラブストーリーに、ときめきが蘇る！

『ちょっと待とうよ、春虎くん』あめきり＝著、2022年10月発売／新書館

教えてくれたのは……ちるちる編集部（Oさん）●（株）サンディアスが運営する、商業BL漫画や小説、ゲームなどのレビュー・情報サイト、「ちるちる」の営業担当。前年に最も愛された作品をファン投票で選出する「BLアワード」のイベント運営などにも携わる。BLファン歴10年。

取材・文／荒木睦美