【リーグ・ドゥ】ギャンガン 0−2 スタッド・ランス（日本時間3月21日／スタッド・ムニシパル・ドゥ・ルドゥル）

【映像】左足インサイドでビタ止め→反転ターン

スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、美しいターンで先制点を演出した。

スタッド・ランスは日本時間3月21日、リーグ・ドゥ第28節でギャンガンと対戦。先発出場となった中村は、FWモハメド・ダラミーとの2トップを形成した。

するとゴールレスで迎えた14分にこのシステムが奏功する。最終ラインからビルドアップしていき、左のDFセルヒオ・アキエメにボールが出たタイミングで、中村は相手のセンターバック2枚とダブルボランチ間の絶妙なポジションに顔を出す。そこからディフェンスラインの裏へのボールを要求した。

しかしアキエメのパスは中村の足元へ。すると日本代表アタッカーは、ゴールに背を向けて左足のインサイドでビタ止めトラップを披露。そのまま鋭い反転ターンで方向を変えて、右足でボールを巧みにコントロールしながら前進しすぐに右足でダラミーへパスを送る。

さらにパス&ゴーでボックス内でボールを受け直そうとする。ダラミーから折り返しのボールが届けられたが、この精度が低く、DFドナシアン・ゴミスにカットされた。しかしこのこぼれ球をダラミーが右足で蹴り込んで、スタッド・ランスが先制に成功している。

中村の咄嗟の判断が起点となって生まれたゴールにSNS上のファンたちも「敬斗アシスト惜しかったね！」「めちゃくちゃいいターンから！」「中村敬斗選手とのよい連携で」「2トップで輝いてるな」「中村はターンが上手いよな」「良いプレー選択でした」と称賛している。

スタッド・ランスは71分にも追加点を奪う。中村は78分に交代となるも、チームはそのまま逃げ切り白星を手にしている。

（ABEMA de DAZN／リーグ・ドゥ）