松村沙友理、第1子出産発表→10日後テレビ生出演の姿に驚きの声「産休短くない？」「もう復帰!?すご〜」
元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が、22日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に生出演した。第1子出産発表後、初のテレビ生出演となった。
【写真】松村沙友理、第1子出産後初めてテレビで見せた姿
松村は、2025年12月3日に自身のインスタグラムを通じ、年上の一般男性と約2年の交際期間を経て結婚・妊娠を発表。今月12日、自身のインスタグラムを通じて第1子の誕生を報告し、同日にイベントに登場していた。
インスタグラムでは「ご報告」と書き出し「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました。小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と発表。「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです」と呼びかけ。最後に直筆で、自身のサインを添えた。
松村は、日曜朝の生放送にジャケット姿で登場。視聴者からは、SNSで「こないだ出産のニュース見たような気がするんだが、もう復帰!?すご〜」「まだ何日も経ってないのでは?!」「この間出産したばかりじゃなかったっけ!?」「産休短くない？」など、驚きの声があがった。
1992年8月27日生まれ、大阪府出身。2011年8月21日に乃木坂46の1期生オーディションに合格。12年2月に「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。同期で同級生の白石麻衣（20年10月卒業）、橋本奈々未（17年2月に卒業・芸能界引退）、松村の3人は、ファンから「御三家」と呼ばれて親しまれた。21年7月、乃木坂46を卒業。また、15年3月からファッション誌『CanCam』の専属モデルを務めた。
【写真】松村沙友理、第1子出産後初めてテレビで見せた姿
松村は、2025年12月3日に自身のインスタグラムを通じ、年上の一般男性と約2年の交際期間を経て結婚・妊娠を発表。今月12日、自身のインスタグラムを通じて第1子の誕生を報告し、同日にイベントに登場していた。
インスタグラムでは「ご報告」と書き出し「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました。小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と発表。「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです」と呼びかけ。最後に直筆で、自身のサインを添えた。
1992年8月27日生まれ、大阪府出身。2011年8月21日に乃木坂46の1期生オーディションに合格。12年2月に「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。同期で同級生の白石麻衣（20年10月卒業）、橋本奈々未（17年2月に卒業・芸能界引退）、松村の3人は、ファンから「御三家」と呼ばれて親しまれた。21年7月、乃木坂46を卒業。また、15年3月からファッション誌『CanCam』の専属モデルを務めた。