“B→Fカップにバストアップ”話題の美人ダイエットYouTuber、摂食障害の過去告白「過食症、拒食症、過食嘔吐全部経験」
【モデルプレス＝2026/03/22】YouTubeチャンネル「ひなちゃんねる」で知られるダイエットYouTuberの加藤ひなたが20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。摂食障害を告白した。
【写真】「1週間とか食べないときも…」摂食障害の過去明かした美人YouTuber
この日、加藤は「本当にカミングアウトなんですけど、摂食障害でした」と告白。「過食症、拒食症、過食嘔吐全部経験してます」と語った。加藤は13〜14歳だった当時、モーニング娘。のオーディションを受けるにあたりスパルタなダイエットを開始し、そこで拒食症を発症したと回顧。「1週間とか食べないときもあったりとか」と振り返り、当時は身長152センチで体重が30キロくらいだったという。しかし、「親から出された物は絶対に食べる」というルールが設けられ、体重はじょじょに戻っていったと明かした。
だが、我慢していた分、食欲が爆発し、今度は過食症を発症。そのタイミングで観たテレビが「吐いたら太らない」と放送していたのを受け、過食嘔吐を覚えたという。加藤は「（過食嘔吐）を覚えた時から一生やってました、実は」とカミングアウト。過食嘔吐の最終形態について「全部吐くために食べるようになるのが本当に辛い」と涙を浮かべた。
その後、18歳くらいで半同棲した交際相手がいたが、生活する中で摂食障害に気づかれてしまったと回想。てっきり振られるかと思いきや、当時の交際相手からは「一緒に治そう」と言ってもらったそうで、そこから食の大切さを実感するようになり、少しずつ回復していったと振り返った。（modelpress編集部）
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【写真】「1週間とか食べないときも…」摂食障害の過去明かした美人YouTuber
◆加藤ひなた「過食症、拒食症、過食嘔吐全部経験してます」
この日、加藤は「本当にカミングアウトなんですけど、摂食障害でした」と告白。「過食症、拒食症、過食嘔吐全部経験してます」と語った。加藤は13〜14歳だった当時、モーニング娘。のオーディションを受けるにあたりスパルタなダイエットを開始し、そこで拒食症を発症したと回顧。「1週間とか食べないときもあったりとか」と振り返り、当時は身長152センチで体重が30キロくらいだったという。しかし、「親から出された物は絶対に食べる」というルールが設けられ、体重はじょじょに戻っていったと明かした。
◆加藤ひなた、元交際相手の優しさをきっかけに摂食障害から回復へ
その後、18歳くらいで半同棲した交際相手がいたが、生活する中で摂食障害に気づかれてしまったと回想。てっきり振られるかと思いきや、当時の交際相手からは「一緒に治そう」と言ってもらったそうで、そこから食の大切さを実感するようになり、少しずつ回復していったと振り返った。（modelpress編集部）
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